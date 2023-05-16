منتخب الجوجيتسو يبحث عن "الجائزة الكبرى" في تايلاند

تغادر بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة لمنتخبنا للاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأنهى المنتخب الوطني استعداداته بوضع لمساته الأخيرة على الجوانب الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي سيشارك بها أكثر من 200 لاعبا ولاعبة من 16 دولة حول العالم، وتقام منافساتها خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثالثة للمنتخب والثانية على مستوى بطولات الجائزة الكبرى، من أصل تسع مشاركات دولية تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، حيث تألق أبطال الإمارات خلال مشاركتهم في نسخة البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بحصولهم على 16 ميدالية ملونة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعبا ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم: ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن (56 كيلوجرام) وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن (62 كيلوجرام) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن (69 كيلوجرام) وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن (77 كيلوجرام) وسعيد الكبيسي في وزن (85 كيلوجرام) وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمار الحوسني وهزاع فرحان في وزن (94 كيلوجرام).

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجرام) وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجرام) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن (52 كيلوجرام)، وشمسة العامري في وزن (57 كيلوجرام)، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن (63 كيلوجرام).