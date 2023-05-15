كبار «الدوري» يواصلون طريق المنافسة عــلى لقــب كـأس اليد

واصل ثلاثي صدارة «دوري أقوياء اليد»، الذي أسدل الستار عليه في السادس من الشهر الجاري، بسط حضوره القوي في الموسم الحالي، بعد أن نجح الشارقة وشباب الأهلي والعين في بلوغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، بفوز «الملك» على مليحة (27-24)، و«فرسان دبي» على الجزيرة (27-21)، و«الزعيم» على النصر (33-25).

كما شهد تمهيدي الكأس فوزاً كبيراً للوصل على دبا الحصن بنتيجة (34-25).

وأظهر لاعبو الشارقة رغم تأهلهم الصعب أمام مليحة، الخبرات التراكمية التي يمتلكونها، ومهدت الطرق أمامهم لبلوغ نصف النهائي، والاقتراب مجدداً ولموسم جديد من العلامة الكاملة، بعد تتويجهم هذا الموسم بـأربعة ألقاب، آخرها بطولة الدوري، خصوصاً أن «الملك» نجح في التعامل مع ضغط انتهاء الشوط الأول متأخراً أمام مليحة بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (9-12)، فحول ذلك إلى الانتصار بذات الفارق.

بدوره، أظهر شباب الأهلي، في لقاء الجزيرة، الإصرار والعزيمة للسير قدماً نحو حصد لقبه الأول للموسم الحالي، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2017-2018، خصوصاً أنه يتطلع في الكأس لتعويض حلوله بالمركز الثاني في مسابقة الدوري بـ21 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة المتوّج، وهو ما أكدته مجريات لقاء الجزيرة، سواء في الصلابة الدفاعية التي أظهرها شباب الأهلي، أو اعتماد نمط هجومي منظم وسريع، قادهم إلى الفوز.

ولم تختلف الحال مع العين ثالث الدوري برصيد 17 نقطة، بعد أداء استحق خلاله الخروج فائزاً بنتيجة عريضة على النصر، وتكرار سيناريو مواجهته أمام «العميد» في نهائي بطولة الدوري حين خرج العين فائزاً بفارق 10 أهداف ونتيجة (36-26).

أندية الشارقة وشباب الأهلي والعين نقلت الصراع من الدوري إلى الكأس ولحق بها الوصل إلى نصف النهائي.