المنتخب يتصدر مجموعته في كأس العرب للكرة الشاطئية

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للكرة الشاطئية الفوز على نظيره المنتخب الليبي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت، مساء أول من أمس، على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية، ليتصدر «الأبيض» مجموعته الثالثة مع ختام الجولة الأولى من بطولة كأس العرب. وسجل أهداف المنتخب راشد عيد، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي وعلي المحمدي.

وتمكن منتخب جزر القمر من تحقيق الفوز على الكويت بالركلات الترجيحية نتيجة (4-2)، بعد نهاية الأشواط الأصلية الثلاثة والشوط الإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1). وفي ختام الجولة الأولى، تصدر المنتخب مجموعته بثلاث نقاط، يليه جزر القمر (ثانياً) بنقطة، وبدون نقاط حلّ الكويت (ثالثاً)، ومنتخب ليبيا (رابعاً). وتُقام مباريات الجولة الثانية اليوم، حيث يلتقي ليبيا والكويت الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما يواجه «الأبيض» منتخب جزر القمر الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.