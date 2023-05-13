منصور بن محمد يتوج نجوم شباب الأهلي "أبطال الدوري" (صور)

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، السبت، فريق شباب الأهلي لكرة القدم بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، في ليلة احتفالية وتاريخية كان مسرحها استاد راشد في دبي، ظل الفريق ينتظرها منذ سبع سنوات قبل أن يؤكد الفريق في الموسم الحالي أحقيته بالصعود مجدداً لمنصة التتويج.

وتسلّم ماجد ناصر الدرع من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والنائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين ناصر الجنيبي.

ودوّى «الونان» بصوته الشهير باستاد راشد في دبي، وعلت أصوات الجماهير بالتصفيق والهتافات في المدرجات، وارتسمت البسمة على وجوه اللاعبين ومدربهم البلجيكي ليوناردو جارديم في منصة التتويج، خلال رفع قائد الفريق ماجد ناصر درع البطولة.

وأضيئت سماء الملعب بالألعاب النارية التي اكتست اللون الأحمر الزاهي، وملأت القصاصات الورقية الحمراء والذهبية أرضية الملعب، ما أضفى مشهد فرح، فيما امتدت الاحتفالات ليتزين برج خليفة وبرواز دبي بألوان شعار شباب الأهلي.

وكان شباب الأهلي حقق فوزاً مهماً في الجولة الأخيرة على حساب منافسه عجمان، وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة اللاعب البرازيلي ايغور جيسوس في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولم تشهد المحاولات اللاحقة أي تغير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز «الفرسان» بهدف نظيف، ويرفع رصيده إلى 57 نقطة، بينما تجمد «البركان» عند 44 نقطة.