المنتخب يترقب قرعة آسيا 2023 بطموحات جديدة بعد «حقبة الإخفاقات»

يترقب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُجرى مراسمها اليوم الخميس في دار أوبرا كتارا في الدوحة، التي تستضيف البطولة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخباً.

ويترقب الأبيض المرحلة الجديدة بطموحات كبيرة وبهوية جديدة بعد السنوات الست الصعبة التي مر بها «حقبة الإخفاقات بدءاً من 2017» ووفقاً لنظام البطولة سيتم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علماً أنه سيتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، حيث تتواجد منتخبات قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا والسعودية في المستوى الأول، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن، ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، سورية، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، فيما يتواجد في المستوى الرابع منتخبات الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين وإندونيسيا.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات مقابل خسارتين، وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، وذلك ضمن المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات كل من فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ويسعى المنتخب خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كآس آسيا إلى ظهور قوي ومشرف وبشخصية وهوية جديدة تختلف عن المرحلة السابقة التي مر بها المنتخب خلال السنوات الست الماضية من 2017 التي شهدت إخفاقات متكررة للمنتخب، رغم تعاقب ستة مدربين أجانب على تدريبه هم: الأرجنتيني إدغار باوز والإيطالي ألبرتو زاكيروني والهولندي فان مان مارفيك والصربي إيفان يوفانوفيتش والكولومبي بينتو، والهولندي فان بان مارفيك مرة ثانية، والمدرب الحالي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي أخفق في التأهل لكأس العالم 2022 بعدما كان قريباً من إنجاز تاريخي بعد تأهله للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، لكنه خسر أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف.

وخلال حقبة المدرب الأرجنتيني أروابارينا الحالية أيضاً ودّع المنتخب كأس الخليج العربي 25 التي أقيمت أخيراً في مدينة البصرة العراقية من الدور الأول، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية دون أن يحقق أي انتصار وحصد نقطة واحدة فقط بالتعادل أمام منتخب قطر، وخسر في مباراتين أمام البحرين والكويت.

وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة التي تسبق مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تغييرات كبيرة في المنتخب بما يتواكب مع الطموحات الكبيرة في خلق منتخب إماراتي قوي يتمكن من تحقيق إنجازات جديدة للكرة الإماراتية على الأصعدة كافة.