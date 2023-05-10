5 أبطال من منتخب المواي تاي إلى نصف نهائي بطولة العالم

حقق المنتخب الوطني للمواي تاي 13 انتصاراً من أصل 22 نزالاً، وصعد خمسة لاعبين إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم المقامة في تايلاند، ويسدل عليها الستار السبت المقبل، إذ فاز محمد تويزي على الكازاخستاني كانات علي زهان في وزن تحت 51 كغم، وإبراهيم بلال على الأسترالي سام جاردنر في وزن تحت 63.5 كغم، ومحمد مرضي على البولندي ادريان جوانا في وزن تحت 67 كغم، بجانب فوز اللاعبة زينب بوحمادة على الفلبينية ابرل جوي في وزن تحت 57 كغم، كما تأهلت للمربع الذهبي من منافسات البطولة اللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كغم.