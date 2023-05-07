منتخب سلة الكراسي المتحركة يطير إلى تايلاند

يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في التصفيات النهائية المؤهلة لدورة ألعاب آسيا التي ستقام بمدينة هانجزو بالصين خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في التصفيات ستة منتخبات آسيوية وستقام في تايلاند من الثامن حتى 13 مايو الجاري، ويتأهل منها ثلاثة منتخبات للألعاب الباراسيوية.

وبجانب المنتخب الوطني يخوض التصفيّت خمسة منتخبات هي: الكويت، أفغانستان، الفلبين، هونغ كونغ، تايوان. وتجرى التصفيات على مرحلتين: أولاهما دوري من دور واحد، وثانيتهما لقاءات تحديد المراكز من الأول إلى السادس.

وسيخوض المنتخب خمس مباريات في المرحلة الأولى تبدأ بعد غدٍ بلقاء تايوان ثم في التاسع من مايو مع الفلبين وفي العاشر منه سيلتقي الكويت وبعدها سيواجه هونغ كونغ ثم أفغانستان.