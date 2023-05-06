التعاون يعلن تجديد عقد المدرب بدر طبيب

جدد مجلس ادارة نادي التعاون عقد مدرب الفريق الاول بدر طبيب الشحي ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، مثمنا بذلك الجهود المميزة التي بذلها في الموسم الحالي للدوري. وحضر التوقيع على العقد نائب رئيس مجلس ادارة نادي التعاون عبدالعزيز منقوش. وأصبح بذلك المدرب بدر طبيب أول مدرب يتم تجديد عقده من بين 17 مدرب مواطن واجنبي في البطولة.

وقال منقوش لـ"الإمارات اليوم": ساهمت جهوده بنقلة نوعية للفريق والتجديد له يأتي ضمن تطلعات النادي لمواصلة بناء الفريق بشكل مميز. وقال من جانبه بدر طبيب لـ"الإمارات اليوم": يسعدني تجديد العقد والثقة التي منحني اياها النادي والتي تعكس النتائج الايجابية التي حققها الفريق، وسنسعى لتقديم عمل افضل في الموسم المقبل. يذكر ان التعاون يحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة قبل ثلاثة جولات من ختام الموسم.