"يد" الشارقة تدعم صفوفها بالبحريني جاسم خميس

أعلن نادي الشارقة الرياضي، عن التعاقد مع لاعب المنتخب البحريني ونادي الشباب جاسم علي خميس، للدفاع عن قميص "الملك" فيما تبقى من استحقاقات الموسم الجاري، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

وينضم جاسم إلى "الملك" في مباراته الهامة السبت، في الجولة الأخيرة من دوري "أقوياء اليد" أمام الجزيرة، في مواجهة يطمح من خلالها الشارقة إلى الحفاظ على اللقب للعام السابع على التوالي، كما سيدافع الدولي البحريني عن ألوان الفريق في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مسك ختام بطولات الموسم الحالي، المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 27 مايو الجاري.

وعبر جاسم خميس عن سعادته بارتداء قميص نادي الشارقة، متمنيا أن يساهم مع زملاءه في تتويج "الملك" بدرع الدوري للمرة 17 بتاريخ النادي والسابعة على التوالي، واقتناص الفريق للقب كأس صحاب السمو رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة بتاريخه.

من جهته، شكر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي محمد عبيد الحصان، إدارة نادي الشباب البحريني، والاتحاد البحريني لكرة اليد، على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب جاسم علي خميس إلى الشارقة، متمنيا للفريق واللاعب في تحقيق أهداف النادي بإنهاء الموسم على منصات التتويج.

يذكر أن جاسم علي خميس، يخوض تجربته الاحترافي الأولى خارج الدوري البحريني، ويعد أحد النجوم الشابة في كرة اليد البحرينية، وسبق له قيادة منتخب البحرين للشباب التأهل إلى مونديال الشباب لكرة اليد، بعد حصده وصافة البطولة الآسيوية التي أقيمت بالبحرين خلف المنتخب الياباني المتوج باللقب، حيث تم اختيار خميس ضمن التشكيلة المثالية للبطولة كأفضل لاعب جناح أيمن.