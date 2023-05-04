دبي تستضيف أول دوري عالمي للشطرنج بمشاركة 6 فرق دولية

تستضيف دبي "الدوري العالمي للشطرنج" الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج، ويتنافس فيه محترفو الشطرنج من جميع القارات، وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي دبي للشطرنج والثقافة من 21 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبلين.

وتم الإعلان عن تفاصيل الدوري العالمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق ملينيوم بدبي، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، في مجلس دبي الرياضي، علي عمر ورئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، خالد علي بن زايد الفلاسي، والقنصل العام للهند بدبي، أمان بوري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، سي بي جورناني، ورئيس اللجنة المنظمة لدوري الشطرنج العالمي، جاجديش ميترا.

ويقضي نظام الدوري العالمي للشطرنج، وهو أكبر دوري امتياز رسمي من نوعه في العالم، بمشاركة ستة فرق يضم كل فريق ستة لاعبين، وتتنافس الفرق الستة في شكل دوري، اذ يلعب كل فريق 10 مباريات. وفي حديثه عن استضافة النسخة الافتتاحية من الدوري العالمي للشطرنج، قال علي عمر: "ستكون هذا البطولة إضافة مميزة إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تستضيفها دبي والتي تزيد على 450 فعالية في العام وتتنوع بين البر والبحر والجو، ونتوقع أن تحظى البطولة بمتابعة الملايين من مختلف قارات العالم لبث المنافسات على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية التلفزيونية في جميع دول العالم".

وقال رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أركادي دفوركوفيتش، إن دبي رسخت مكانتها كوجهة للأحداث الرياضية على مستوى عالمي، من بين العديد من مدن العالم الأخرى. وبعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للشطرنج 2021، لم نفكر في شريك أفضل لتقديم نسخة أولى لا تُنسى من دوري الشطرنج العالمي".

وقال جاغديش ميترا، ان دبي تعزز دورها المهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمعرفة، وهذا يجعل دبي موقعًا مثاليًا لاستضافة النسخة الافتتاحية من بطولة دولية مثل دوري الشطرنج العالمي".