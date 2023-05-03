الشراري: طموحي المشاركة في مونديال مصارعة الذراعين

كشف بطل آسيا ومنتخب الإمارات لمصارعة الذراعين، عبدالله الشراري، عن طموحه للمشاركة ببطولة العالم المقبلة، التي ستقام في كازاخستان خلال أكتوبر المقبل، وذلك بعد فوزه بميداليتين (ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى) في بطولة آسيا المقامة حالياً في فندق ياهية عجمان، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ضمن منافسات أصحاب الهمم.

وقال الشراري لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بما تم تحقيقه في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين الحالية، وهي امتداد لنجاحات سابقة حققتها في بطولة العرب، وبطولات أخرى تخص أصحاب الهمم، ولدي سجل مميز في رياضات عديدة لأصحاب الهمم، بينما ميداليتا مصارعة الذراعين تحققتا بوزن أكثر من 93 كيلوغراماً».

وأضاف: «يسعدني إهداء هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وسعيد بنيل ميداليتين، ذهبية وفضية، وتمثيل الإمارات بشكل يليق بالإنجازات الرياضية للدولة، وسعادتي ستكون أكبر بأن يكون ذلك حجر أساس للتشجيع على ممارسة رياضة مصارعة الذراعين في الإمارات مستقبلاً، خصوصاً أصحاب الهمم».

وعن طموحه المقبل، قال: «أطمح إلى المشاركة في بطولة العالم المقبلة في كازاخستان، وتمثيل الإمارات بشكل مميز وطموح أكبر يتمثل بنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة في الدولة بشكل أوسع بين مختلف الأعمار»، مبيناً أن هنالك رياضيين كثيرين قادرون على ممارستها بشكل مميز.

عبدالله الشراري:

• «بطولة آسيا لمصارعة الذراعين الحالية امتداد لنجاحات سابقة حققتها في بطولة العرب».