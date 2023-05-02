شباب الأهلي يعتزم استضافة نهائيات سلة «غرب آسيا»

أكد المدير التنفيذي في مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، عزم النادي التقدم باستضافة المرحلة النهائية (فانيال 8) من بطولة «سوبر غرب - آسيا» لكرة السلة خلال يونيو المقبل، والمرهونة بنجاح «فرسان السلة» في تخطي عقبة الهلال السعودي في الثامن من الشهر الجاري في لقائهما المرتقب لحسم البطاقة الثالثة المؤهلة عن المنطقة الخليجية.

وقال سلطان في تصريحات صحافية: «نجاح فريق السلة في حسم لقب الدوري محلياً يدفعنا إلى العودة والتركيز على مشاركتنا الخارجية المقبلة، حين يخوض شباب الأهلي مباراة قوية للغاية أمام الهلال السعودي في الثامن من الشهر الجاري في تصفيات (سوبر غرب - آسيا) عن المنطقة الخليجية، طامحين خلالها لبلوغ المرحلة النهائية، وفي حال الفوز في هذه المباراة سنتقدم بطلب استضافة البطولة على ملعبنا في دبي يونيو المقبل، والاجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة خلال الأيام المقبلة، للحصول على الموافقة ومطابقة شروط الاستضافة».

وأوضح: «انفراد فريق سلة الرجال بلقب (الأكثر تتويجاً) في بطولة الدوري، وتتويجه السبت الماضي باللقب الـ14 تاريخياً في هذه البطولة، يمثل ثمرة عمل طويلة من الإدارة الحالية أو الإدارات السابقة التي نتوجه إليها بالشكر على ما قامت به من جهد، وأسس لنصل اليوم إلى قمة اللعبة، والمهمة حالياً التفرغ لمباراتنا المرتقبة أمام الهلال السعودي بطموح التأهل للمرحلة النهائية».

وأضاف: «خسارتنا الأخيرة أمام الكويت الكويتي في إياب نصف نهائي (سوبر غرب - آسيا) عن المنطقة الخليجية، كان لها ظروفها الخاصة، لكن شباب الأهلي قدم بالفعل مباراة كبيرة نجح خلالها رغم الخسارة في تسجيل 100 نقطة أمام منافس قوي، ودون أدنى شك استفدنا من تلك المباراة، وتنتظرنا موقعة أخرى مثيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع أمام الهلال، للمنافسة على البطاقة الأخيرة، ومرافقة فريقي المنامة البحريني والكويت الكويتي الذي ضمنا التأهل للمرحلة النهائية ببلوغهما نهائي المنطقة الخليجية، وثقتنا كبيرة في قدرة الـ(فرسان) على مواصلة المشوار، وإسعاد جمهور النادي في موقعة الهلال نحو بلوغ المرحلة النهائية».

وأكمل: «سبق أن واجهنا الهلال في مناسبتين خلال الدور التمهيدي من هذه المجموعة، وهو يملك مجموعة قوية من اللاعبين، ومحترفين على مستوى عالٍ، إلا أن مواجهتنا السابقة جاءت في ظروف مختلفة».