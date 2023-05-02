أنيستا وخبراء يقدمون مقترحات لتطوير دوري الإمارات

انطلقت، أمس، أعمال منتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي تنظمه رابطة المحترفين على مدار يومين، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، بمشاركة مختصين من الاتحادات الدولي والأوروبي (يويفا)، والآسيوي، ومحاضرين دوليين في تخصصات مختلفة بكرة القدم، وفي مقدمتهم النجم الإسباني الدولي السابق، أندريس أنيستا.

وافتتح فعاليات المنتدى، رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، الذي رحب في كلمته بضيوف النسخة الثانية من منتدى تطوير الدوري الإماراتي.

قائلاً: «نشارككم تطلعاتنا وآمالنا وخططنا الاستراتيجية، من أجل مستقبل أفضل للكرة الإماراتية، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في سبيل دعم الرياضة والرياضيين، في واقع ملهم، يحفزنا على تقديم عطاء مضاعف لمستقبل مستدام».

وأضاف: «رابطة المحترفين الإماراتية تؤمن بالدور المهم الذي تقوم به الأندية المحترفة ووسائل الإعلام، لذلك حرصت الرابطة على إشراكهم في كل مبادراتها، للاستفادة من أفكارهم ونقاشاتهم المثمرة، متمنياً أن يسفر المنتدى عن اقتراحات تطويرية وابتكارية تصنع مستقبلاً أفضل لكرة الإمارات».

وتناولت أولى جلسات منتدى تطوير الدوري الإماراتي محور التطوير الفني، وحاضر فيها المدير الفني لرابطة المحترفين، غاريث غينيغز، الذي قام بعرض مخرجات الزيارات الميدانية للأندية، والتشاور المستمر مع المديرين الرياضيين والفنيين في الأندية، وأبرز المقترحات التي قدمتها الأندية، وأنسب الممارسات التي يمكن أن تصب في مصلحة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الرابطة من أجل المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية 2030.

ويهدف المنتدى إلى عرض ومناقشة أبرز المبادرات التطويرية، في مختلف الجوانب، بعد الزيارات الميدانية التي قام بها فريق عمل رابطة المحترفين، والخبراء من الشركات العالمية، وبيوت الخبرة، الذين تمت الاستعانة بهم، للمشاركة في صياغة المبادرات التي طرحت للنقاش خلال المنتدى.

وسيتم رفع الأفكار والمبادرات والدراسات، للجهات المختصة وللمعنيين، للمزيد من التشاور والدراسة العملية خلال الموسم المقبل، لإقرار أنسب الخيارات وعرضها على الجمعية العمومية لرابطة المحترفين واتحاد الكرة الموسم المقبل.

وتناولت الجلسة الثانية من المنتدى جلسة حوارية حول التطوير الفني والتجاري والحوكمة في كرة القدم، بحضور كل من الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شين مان جيل، المحكم في «كاس»، بينوا باسكويه، والمتخصص في مجال الاستدامة بكرة القدم، إليوت آرثر، والرئيس التنفيذي للشئون التجارية في نادي نوتنغهام فورست ديفيد كوك.

واستعرض شن مان جيل، التجربة الآسيوية في تطوير اللعبة عبر مختلف الدوريات، وكيفية تطور بعض الدوريات؛ سواء في أستراليا أو اليابان، مروراً بدوريات غرب آسيا، وأشاد مان جيل بتطور الدوري الإماراتي وبأفكار المنتدى، كما طرح بعض المقترحات التي درسها الاتحاد الآسيوي لتضييق الفجوة بين منتخبات وفرق آسيا، ومشروع الاتحاد القاري بشأن مسابقات دوري الأبطال، الذي سيقام بشكل جديد خلال الموسم المقبل، عبر تغيير موعد وتوقيت البطولة ليكون أكثر تنافسية.

بينما أكد بينوا باسكويه، المحكم في «كاس»، ضرورة الاهتمام بتطوير اللاعبين من النواحي القانونية، ليصبح اللاعبون على دراية ببنود تعاقداتهم مع الأندية.

مؤكداً أن هناك عقود بين الأندية واللاعبين كان يمكن حلها بشكل مبكر دون تكبد خسائر مالية، لذلك يجب أن تكون هناك حوكمة جيدة في علاقات اللاعبين التعاقدية مع الأندية.

بينما قدم إليوت آرثر، المتخصص في مجال الاستدامة في كرة القدم، رؤية مختلفة، مؤكداً أن من أكثر وسائل التأثير في كرة القدم حالياً هي حسابات الأندية واللاعبين التي تفوقت على دور الصحف حول العالم، وهنا يجب أن يكون للأندية واللاعبين دور في المشاركة بشأن استدامة كرة القدم والحوكمة السليمة للعبة.

أنيستا: تحقيق الحلم بحاجة إلى التضحيات

أعرب النجم الإسباني الدولي السابق، أندريس أنيستا، عن سعادته بالمشاركة في الحديث عن تطوير الدوري الإماراتي، والمبادرات الإيجابية المطلوب توفيرها في هذا الشأن.

وقال اللاعب خلال مشاركته في المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد): «المبادرة إيجابية بالطبع، وحرصت على أن أشارك فيها بالفعل، رغم انشغالي هنا، لأنها فرصة جيدة للغاية».

وأضاف: «التركيز هو مفتاح كل شيء، يجب أن يكون لدى اللاعب تركيز على حلمه في الملاعب، وما يرغب في تحقيقه النجاح، وحتى في الحياة الطبيعية، لابد من وضع الأهداف لكل إنسان، والالتزام الكامل بشأنها، والأمر نفسه في كرة القدم، يجب أن يكون اللاعب مستعداً للتضحية من أجل تحقيق حلمه في التطور والتحسن والوصول للإنجازات على المستوى الشخصي والجماعي، مع النادي والمنتخب».

وأشار: «العادات الإيجابية يجب إكسابها للاعبين في عمر صغير، وأن يدرك اللاعبون في وقت مبكر جداً، أن كرة القدم حياة كاملة، وليست مباراة من 90 دقيقة».

كوك: التسويق وزيادة المداخيل يُسهمان في تطور كرة القدم

تطرق الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لنادي نوتنغهام فورست، ديفيد كوك، خلال كلمته بالمنتدى، إلى الطرق المثالية لنجاح الأندية في تمويل نشاطها وتعاقداتها، وهو ما يتطلب ضرورة التركيز على جوانب التسويق، وزيادة المداخيل، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير كرة والمسابقات المحلية بشكل عام.

وقال كوك: «عشت في الإمارات السنوات عدة، هنا الجميع شغوفون بكرة القدم، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن توطيد تلك العلاقة، من حيث الأمور التسويقية والاستثمارية بين الأندية وجماهيرها، كون الحضور الجماهيري هو أحد عناصر القوة لأي دوري، وأكبر التحديات التي تواجه أي المسابقة أيضاً».