البرتغالي جوفيا يتوج بلقب تحدي أبوظبي للغولف

توج البرتغالي ريكاردو جوفيا بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي للغولف التي اختتمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف، بعد منافسة قوية بين 156 لاعباً من نجوم العالم ولاعبي منتخبنا الوطني والمقيمين في الدولة في البطولة التي تقام ضمن روزنامة جولة التحدي العالمية للغولف.

وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، بتسليم الكأس للبرتغالي جويفا، بحضور اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعادة خلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي للجولف، وتوم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط لمجموعة الجولة الأوروبية.

وحقق جويفا الفوز بطريقة دراماتيكية بعدما سجل 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليتقدم نحو المركز الأول بمجموع 19 ضربة تحت المعدل في ختام مثير للحدث، خصوصاً أن البرتغالي استهل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق أربع ضربات عن المتصدرين.

وعبر جوفيا عن سعادته بإعادة اكتشاف مستواه في أبوظبي، وقال: «كان يوماً مختلفا، لم أشعر أنني قدمت أفضل مستوياتي عند ضربة البداية، لكن بعد ذلك وجدت الإيقاع اللازم للتقدم وفق الاستراتيجية التي وضعتها من أجل أن تكون النهاية جيدة للغاية».

وستتواصل منافسات جولة التحدي في أبوظبي مع إقامة بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للجولف خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل، مع استضافة أبوظبي حدثين متتالين في أول عودة لهذه الجولة إلى الإمارات منذ عام 2018، بفضل الشراكة بين اتحاد الإمارات للجولف ومجموعة الجولة الأوروبية، التي منحت اتحاد الإمارات للجولف 30 بطاقة مشاركة أتاحت الفرصة لعدد من لاعبينا للمشاركة والمنافسة ضد نخبة من نجوم العالم.

وشارك في البطولة عدد من أبرز لاعبينا الذين قدموا مستويات ايجابية، وهم: أحمد سكيك، ومحمد سكيك، وخليفة المسعود، وراشد الجسمي، وراشد العمادي، وراشد النقبي، وأول لاعب جولف محترف إماراتي أحمد المشرخ.

وتشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار "الطريق إلى مايوركا، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل روزنامة الموسم الذي انطلق في شهر فبراير الماضي بطولات في دول مثل: هولندا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وإيطاليا، والنمسا، وألمانيا، وإيرلندا، وبريطانيا، واسكتلندا، وفنلندا، والسويد، والبرتغال، وجنوب أفريقيا والهند.