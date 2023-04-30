النجم الإسباني السابق إنييستا يشارك في منتدى تطوير الدوري الإماراتي

تشهد النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 1 و 2 الجاري، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، مشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة وممثلي وسائل الإعلام.

ويهدف المنتدى إلى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية لمختلف مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير الأندية في مجالات الاستدامة، المنشآت والتسويق. ويبرز في قائمة المتحدثين خلال فعاليات المنتدى النجم الدولي الإسباني أندريس إنييستا؛ لاعب برشلونة السابق، والحاصل مع منتخب بلاده على لقب كأس العالم 2010، وأمم أوروبا في نسختي 2008- 2012 إضافة إلى ألقابه الـ 32 مع برشلونة على صعيد البطولات العالمية "كأس العالم للأندية 3 نسخ"، والقارية "4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر". ويشهد المنتدى أيضاً مشاركة منتظرة لشين مان جيل الأمين العام المساعد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويقدم بينوا باسكويه، المحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، والحاصل على الماجستير في قانون الرياضة الدولي، إفادات مهمة خلال فعاليات المنتدى، مدعوماً بخبراته القانونية الطويلة من خلال عمله مستشاراً عاماً ومديراً للشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علاوةً على توليه مهمة نائب أمين اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاقيات.

وتضم قائمة المتحدثين إليوت آرثر الخبير في سياسة الاستدامة في كرة القدم والمدير المؤسس لمنظمة "Football For Future" المتخصصة في دعم العملاء من الأندية ولاعبي كرة القدم المحترفين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها.