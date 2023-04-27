سباق للجري في دبي دعما لمرضى النخاع الشوكي

تستضيف مدينة إكسبو دبي سباق "وينغز فور لايف" العالمي المرتقب في السابع من مايو المقبل دعماً للأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاجات لإصابات النخاع الشوكي، وذلك من خلال الجري (أو السير) من أجل الذي لا يستطيعون ذلك.



وقالت اللجنة المنظمة في بيان إنه في ظل أجواء مبهجة وممتعة، يشكل الحدث بالشراكة مع Oakley فرصة مثالية كي تتحدى نفسك وتسهم في الوقت عينه في دعم قضية نبيلة يمكن أن تغيّر حياة الكثيرين نحو الأفضل. ويشتهر سباق "وينغز فور لايف" العالمي بصيغته الفريدة، والتي يمكن للمشاركين من مختلف بقاع الأرض من خلالها البدء بالجري في شكل متزامن. ولا يوجد في السباق خط نهاية تقليدي، وعوضاً عن ذلك، ستلاحق "سيارة مطاردة" افتراضية العدائين، لتزيد سرعتها تدريجياً إلى حين تتخطى كل مشارك. وتتيح هذه الصيغة المبتكرة للعدائين من المستويات كافة المنافسة والمشاركة كذلك في دعم هذه القضية الإنسانية.



ويقود الدعوات للمشاركة في نسخة دبي هذا العام رياضي ريد بُل الإماراتي محمد البلوشي، وسفيرة سباق "وينغز فور لايف" العالمي الرياضية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة وصاحبة رقمَين قياسيَّين عالميَّين في موسوعة غينيس غادة الشيخلي. ويشارك كل من المتنافسَين الملهِمَين في الحدث ويقدّمان الدعم لتشجيع مختلف أطياف المجتمع على المشاركة في هذا الحدث المفصليّ بالنسبة إلى كثيرين.



ويتطلّع محمد البلوشي، بطل الموتوكروس ذو الشهرة الدولية، لرؤية المدينة تتّحد تحت راية هذا الحدث الرائع. وهو يقول: "ليس سباق وينغز فور لايف العالمي مجرد سباق عادي؛ إنه شهادة قوية للمثابرة البشرية والإيمان الراسخ بالقدرة على التغلّب على أي عقبة في الحياة." ويضيف البلوشي: "هذا حدث حيث لمشاركتك القدرة على إحداث تغيير فعلي في حياة الناس، ومنح الأمل لأولئك الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي." ويتابع: "إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من هذه الحركة العالمية، وأنا متحمس لرؤية روح دبي تبلغ آفاقاً جديدة في 7 مايو."



أما غادة الشيخلي، أيقونة اللياقة البدنية وإحدى الشخصيات التي تتبنى بشغف دعم أبحاث إصابات النخاع الشوكي، فهي عكست بدورها مشاعر البلوشي بالقول: "من موقعي كسفيرة لسباق وينغز فور لايف العالمي، أنا متشوّقة لرؤية الحدث يعود إلى دبي." وأضافت: "هذه فرصة فريدة للجمع بين اللياقة البدنية والمرح والعمل الخيري، تزامناً مع ترك أثر إيجابي حقيقي في حياة الآخرين."



وستذهب عائدات رسوم الاشتراك في الحدث والتبرعات مباشرة وبنسبة مئة في المئة إلى مؤسسة "وينغز فور لايف"، وهي منظمة غير ربحية ملتزمة بقضية إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي. ومنذ إقامته للمرة الأولى في العام 2014، شهد سباق "وينغز فور لايف" العالمي إقبال أكثر من 700 ألف شخص من 195 دولة على المشاركة، ما مكّن من جمع أكثر من 30 مليون يورو لتمويل مشاريع بحثيّة رائدة