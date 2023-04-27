شومرز: لا أحد يصدق أن شباب الأهلي سجل 100 نقطة وخسر

أشاد المدرب السابق لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، والحالي لفريق الكويت الكويتي، الألماني بيتر شومرز، بأداء «الفرسان»، رغم خسارة شباب الأهلي أول من أمس أمام الكويت بنتيجة (100-110)، في إياب نصف نهائي بطولة «سوبر غرب - آسيا» عن المنطقة الخليجية. وقال شومرز لـ«الإمارات اليوم»: «لا أحد يصدق أن شباب الأهلي يسجل 100 نقطة ويخسر، فلو أخبروني قبل انطلاق المباراة بأن ذلك سيحصل لن أصدق هذا الأمر».

وحقق شومرز سابقاً 27 لقباً مع شباب الأهلي بين 2012 و2019، وتابع: «شباب الأهلي الذي أعرفه تمام المعرفة لا يغفر الأخطاء للآخرين، بعد أن نجح في مجاراتنا في النصف الثاني للمباراة، إذ بعد شوط أول انتهى للكويت بفارق 10 أهداف (62-52)، استطاع شباب الأهلي تسجيل ذات عدد النقاط التي سجلناها في الشوط الثاني، والبالغة 48 نقطة».

وأضاف: «أهنئ لاعبي الكويت بالفوز، إلا أنني غير راضٍ عن الأسلوب الدفاعي الذي ظهرنا به، وكان بالإمكان أن نقلب الأمور لصالح شباب الأهلي، إذ بنظرة سريعة إلى الإحصاءات الرسمية للمباراة، نجد أن أداء الفريقين متقارب بنسبة كبيرة في كل النواحي».

وأشار إلى نقاط القوة التي منحت الكويت الفوز، وقال: «حصلنا على معدل أيام راحة أكثر مقارنة بخوض شباب الأهلي مباريات في الدوري المحلي، لكنه رغم الخسارة خلق المفاجأة في أوقات حساسة، خصوصاً في الربع الثالث من المباراة، ومنها تألق الشاب حامد عبداللطيف، والمحترف الجديد الأميركي نيكولاس ويست، الذي قدم أداء قوياً، دفاعياً وهجومياً».

وعن نهائي المنطقة الخليجية الذي يلاقي فيه الكويت المنامة البحريني، قال شومرز: «مواجهة المنامة تتطلب تركيزاً عالياً على الجانب الدفاعي، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعنا فيها أمام شباب الأهلي، خصوصاً أن الفريق البحريني يمتلك العديد من مفاتيح اللعب ذات معدلات التسجيل المرتفعة على صعيد الرميات الثلاثي، بجانب تمتعه بأسلوب اللعب السريع والاختراق من العمق، لكني على ثقة بأن الكويت قادر على مواصلة سلسلة نتائجه، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في هذه البطولة».

وفرض حامد عبداللطيف (21 عاماً) حضوره القوي في إياب نصف النهائي أمام الكويت، بعد أداء رجولي، نجح خلاله في مقارعة محترف الكويت كودي لالنس، على لقب «الأفضل» في المباراة، بعد أن تساويا في صدارة أفضل المسجلين لكلا الفريقين برصيد 27 نقطة لكل منهما، بجانب تشاركهما على صعيد المتابعات (4)، والتمريرات الحاسمة (2)، وتفوق كودي على صعيد خطف الكرة من المنافسين بواقع محاولتين ناجحتين، مقابل محاولة واحدة لعبداللطيف.