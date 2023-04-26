زوارق الإمارات للفورمولا 1 تستعد لجائزة الصين الكبرى

تستعد زوارق الإمارات للمشاركة في منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1 (الجولة الثانية من بطولة العالم 2023)، التي تبدأ احداثها اعتباراً من بعد غد حتى الأحد المقبل على مياه النهر الأصفر بمشاركة 20 زورقاً، يتقدمها زورقا فريق فيكتوري، إضافة إلى زوارق فريقي أبوظبي والشارقة.

وتأتي استضافة الصين للبطولة مجدداً بعد غياب استمر سنوات منذ آخر استضافة في موسم 2019 لإحدى جولات البطولة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في إندونيسيا في فبراير الماضي قد شهدت دراما قوية مع اختلاف وتغير المناخ قبل إقامة السباق الرئيس الذي تم احتساب دقائق قليلة فقط منه، وحقق المركز الأول البولندي باتريك مارسزاليك وحل ثانياً قائد زورق الشارقة سامي سيليو وثالثاً ممثل فريق الفيكتوري إريك ستارك، في حين حل ثاني القمزي خامساً، بينما حقق شون تورنتي المركز التاسع بعد أن كان في المركز الأول، ولكن بسبب خطأ في الانطلاقة تراجع مركزه للتاسع، في حين نجح بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 في إكمال السباق في مشاركته الأولى والحصول على المركز العاشر، واضعاً أول نقطة في رصيده.

فريق أبوظبي

ويطمح فريق أبوظبي حامل لقب البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخ مشاركاته عبر البطولة العالمية، واحتكرت زوارق فريق أبوظبي في الموسم الماضي من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ألقاب البطولة كاملة بالفوز باللقب العام ولقب السرعة ولقب الفرق، وذلك بمجهود مميز للمتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، وحقق فريق أبوظبي اللقب ثماني مرات منذ عام 1997، وعلى المستوى العام فإن صاحب أفضل رصيد في المنافسة هو الإيطالي جيدو كابليني بـ10 ألقاب، وهو مدرب فريق أبوظبي في الوقت الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية فريق أبوظبي ليكون هو الفريق الأفضل من ناحية الأرقام في الوقت الحالي عبر البطولة.

ويشارك من خلال المحطة الصينية للبطولة المتسابق شون تورنتي على زورق أبوظبي 1 والمتسابق الإماراتي راشد القمزي على زورق أبوظبي 2 والذي يدخل كبديل للمتسابق المخضرم ثاني القمزي الذي يغيب عن الحضور في هذه الجولة، ويعد راشد القمزي أحد الأبطال المتميزين في صفوف فريق أبوظبي حيث سبق أن أحرز لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 ولقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا4، بالإضافة لرصيد مشاركات في تحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 وتحدي أوجستو لزوارق الـ12 ساعة.

وضمت بعثة فريق أبوظبي ناصر الظاهري رئيساً للبعثة، والمتسابق راشد القمزي، حيث سبق البعثة في الوصول أيضاً الطاقم الفني للفريق والمتسابق شون تورنتي.

نادي دبي البحري

واكتمل وصول وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فيما يغادر اليوم إلى الصين المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب الفلاحي، لترؤس الوفد الذي سبقه بالوصول مبكراً إلى موقع الحدث للتجهيز والترتيب للمشاركة برفقة أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري، والمتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، والجهازين الفني والإداري.

وعبر الفلاحي عن ثقته الكبيرة في إمكانات الفريق وقدرات الطاقمين الإداري والفني والمتسابقين في متابعة النجاحات التي تحققت في الجولة الافتتاحية من البطولة العالمية، مبيناً أن النتائج الإيجابية ستكون دافعاً من أجل تحسين الأداء وتطوير الزوارق للمنافسة في المراحل

المقبلة وصولاً إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً.