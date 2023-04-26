4 خطوات يتخذها اتحاد الكرة لإنجاح نهائي الكأس

كثف اتحاد الإمارات لكرة القدم من تحضيراته واستعداداته اليومية للقاء القمة المرتقب بين فريقي الشارقة والعين في نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر بعد غدٍ، الساعة 19:25 مساءً في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، علماً أن هذه النسخة

تعد رقم (46) في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها الأولى في موسم 74-75.

ويتنافس فريقا الشارقة الحاصل على اللقب (تسع مرات)، والعين (سبع مرات)، على الفوز بلقب هذه البطولة الغالية بالنسبة للفريقين، أملاً في وضعها في سجلاتهما التاريخية.

ويتوقع أن يكون الحدث - بجانب كونه مباراة في كرة القدم - اجتماعياً من خلال حضور الأسر والعائلات والأطفال للاستمتاع بأحداثه وفعالياته المختلفة التي ستصاحب المباراة، وينتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً قياساً بأهمية هذا الحدث بالنسبة للفريقين، بجانب تميز الفريقين بجماهيرية كبيرة، ما يعطي مؤشراً إيجابياً إلى أن هذه النسخة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة.

وترصد «الإمارات اليوم» أربع خطوات مهمة قام بها اتحاد الكرة لإنجاح هذا الحدث وإخراجه في أجمل وأبهى صورة ممكنة.

1- تحضير مبكر.. وفريق عمل خاص

بدأ اتحاد الكرة تحضيراته مبكراً، وأعلن عن تشكيل فريق عمل خاص قام بعقد سلسلة اجتماعات تنسيقية يومية في أبوظبي مع مختلف الجهات، بهدف التحضير للمباراة من كل الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية، إلى جانب زياراته الميدانية لملعب المباراة لوضع اللمسات الخاصة بحفل النهائي، في حين كان اتحاد الكرة قد أعلن من قبل على لسان أمينه العام، محمد الظاهري، أن تأهل الشارقة والعين إلى النهائي، سيجعل من نهائي أغلى البطولات حدثاً رياضياً مميزاً في عام 2023 بسبب شعبية الفريقين، فضلاً عن قوتهما الفنية، ووجود نجوم مميزين في صفوفهما.

2- إطلاق منصّة إعلامية خاصة

أطلق اتحاد الكرة منصّة إعلامية خاصة بالحدث، بحيث يتم تحديثها بشكل يومي، إذ تحتوي المنصّة على جميع الملفات الخاصة بالمباراة النهائية، منها الصور الرسمية للفريقين، ومواعيد التدريبات، والاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي، واجتماعات فرق العمل، ودليل الهوية البصرية الجديدة للبطولة التي تم الكشف عنها، إلى جانب معلومات عن تذاكر المباراة وآلية دخول الجماهير والفعاليات المصاحبة، وأعلن اتحاد الكرة أن إطلاق المنصّة الإعلامية، في إطار حرصه على تسهيل مهمة وسائل الإعلام، وتوفير مواد إعلامية شاملة من صور وأخبار ومقاطع فيديو.

3- هوية بصرية خاصة بالحدث

أعلن اتحاد الكرة، بالتزامن مع المباراة النهائية، إطلاق الهوية البصرية الجديدة الخاصة بالحدث، الذي تسعى جميع الأندية للفوز بلقبها وتدوين اسمها في سجلات هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة في موسم 74-75، علماً أن فكرة الهوية الجديدة تم استلهامها - وفقاً لاتحاد الكرة - من مبادئ بطولة كأس رئيس الدولة، التي ترتكز على الشغف والحماس والمنافسة، بمشاركة الفرق واللاعبين والجمهور، ويتم استخدام الهوية الجديدة في جميع الوسائط الرقمية والمطبوعة الخاصة بالبطولة، بدءاً من نهائي موسم 2023، وسيكون هناك دليل خاص لاستخدام الهوية، لتلائم مختلف قنوات ومنصّات التواصل الاجتماعي.

4- طرح تذاكر المباراة مبكراً للجمهور

حرص اتحاد الكرة على طرح تذاكر المباراة مبكراً للجمهور، وذلك حتى يتمكن أكبر عدد من جمهور الفريقين من الحصول على التذاكر والحضور بكثافة في مدرجات استاد محمد بن زايد، الذي يستضيف الحدث، ويسعى كل من جمهور الشارقة والعين إلى مساندة فريقه في هذه المباراة، نظراً إلى أن الشارقة الذي يلقب بـ«ملك الكأس» يأمل في حصد اللقب الـ10 في تاريخه في هذه البطولة، فيما يخطط نادي العين بدوره في حصد اللقب الثامن في تاريخه، من خلال مسيرته في كأس رئيس الدولة.