الأميركي «ويست» يدعم صفوف شباب الأهلي في لقاء الكويت بسلة «غرب آسيا» اليوم

كشف المدرب المساعد لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، سعيد عتيق، عن تعاقد إدارة الألعاب الجماعية في النادي مع المحترف الأميركي نيكولاس ويست، قادماً من الوصل، لتدعيم صفوف الفريق في لقائه المهم في الثامنة من مساء اليوم، أمام الكويت الكويتي على صالة شباب الأهلي فرع الممزر، في إياب نصف نهائي بطولة (سوبر غرب-آسيا)، والطامح من خلاله «فرسان دبي»، لرد اعتبار خسارته ذهاباً في 18 أبريل الجاري بواقع (71-87)، وفرض مواجهة ثالثة على الكويت في الثاني من مايو المقبل لتحديد هوية المتأهل لنهائي المنطقة الخليجية.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «عملت إدارة قطاع الألعاب الجماعية على مدار الساعة، للانتهاء من ترتيبات انضمام نيكولاس الذي خاض أول من أمس تدريبه الأول مع الفريق، وليس بغريب على إدارة الوصل التي نتوجه إليها بالشكر على دعم ممثل الدولة في النسخة الأولى من بطولة (سوبر غرب-آسيا)». وأضاف: «نتطلع إلى تقديم المستوى المعهود خصوصاً بعد حصول اللاعبين على مرحلة الاستشفاء والراحة المطلوبين، وهو ما أظهرته التدريبات الأخيرة في استعادة الفريق عامل التركيز الذي كان سبباً رئيساً وراء خسارتنا لقاء ذهاب نصف النهائي في الكويت، في مباراة خاضها شباب الأهلي تحت أحمال زائدة جراء ضغط المباريات وخوضه في غضون 10 أيام ست مباريات من العيار الثقيل».

وأشار عتيق إلى أن الفريق لايزال يعاني من الغيابات المؤثرة رغم انضمام نيكولاس ويست إلى صفوفه، وقال: «يغيب عن الفريق كل من الدوليين قيس عمر ومحمد عبداللطيف، ونتطلع لعودة طلال سالم إلى قائمة الفريق في حال اكتمال شفائه من الإصابة، ونحن على ثقة بأن شباب الأهلي بمن حضر يملك المقومات التي تؤهله للفوز في إياب نصف النهائي، والتوجه إلى الكويت في الثاني من مايو المقبل لخوض المباراة الفاصلة».

واختتم: «عمل مدرب الفريق زوران على منح اللاعبين فترة راحة لثلاثة أيام بعد موقعة الكويت، قبل معاودة التدريبات التي ركزت على الشقين الدفاعي والهجومي، وتصحيح الثغرات التي رافقت أداء (فرسان السلة) في مباراة الذهاب، والبناء على نقاط القوة التي خرجنا بها من تلك المباراة رغم الخسارة، خصوصاً على صعيد تفوقنا من ناحية (الأقل خسارة للكرة) بواقع 12 مرة مقارنة بـ16 مرة خسرها لاعبو الكويت، بالإضافة إلى نجاح

(الفرسان) في سرقة الكرة من منافسيهم بواقع ثماني محاولات ناجحة مقابل سبع للمنافسين، وآخرها حصد محترف الفريق الأميركي نيكولاس مينراث لقب أفضل مسجل بالمباراة برصيد 31 نقطة».

ويذكر أن نظام بطولة (سوبر غرب-آسيا) يمنح الفريقين المتأهلين إلى نهائي المنطقة الخليجية، بجانب الفائز من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الحصول على البطاقات الثلاثة المؤهلة عن هذه المنطقة إلى المرحلة النهائية التي تجمعهم مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من منطقة بلاد الشام، وبطلي الهند وأوزبكستان، في تصفيات تقام بنظام التجمع تسفر نتائجها عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.