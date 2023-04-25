مدرب العين خاض لقاء بني ياس مشغولاً بالشارقة

طالب مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، لاعبيه بأهمية نسيان نتيجة التعادل 2-2 التي انتهت عليها مواجهتهم أمام مضيفهم بني ياس في الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، وفتح صفحة التحضير مباشرة للمواجهة المهمة التي تنتظر «الزعيم» في مواجهة الشارقة، الجمعة المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي: «علينا نسيان هذه المباراة، والتركيز على مواجهة الشارقة في نهائي الكأس، لقد خسرنا نقطتين بطريقة دراماتيكية، رغم أنني نبهت اللاعبين إلى خطورة سرعة الخصم، وفي تقديري أن لاعبي فريق ظهر عليهم بعض الإرهاق».

وخلال المواجهة ظهر بشكل واضح تفكير سيرجي ريبروف بالمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وهو ما دفعه لإجراء أربعة تغييرات عقب الهدف الثاني لإراحة بعض اللاعبين وتجهيز آخرين، على غرار الحارس محمد بوسندة، الذي يتوقع أن يشارك أساسياً في اللقاء، نظراً لتلقي الحارس خالد عيسى بطاقة حمراء في نصف النهائي.

وأكد المدرب الأوكراني أنه لا توجد لديهم أي مشكلات في الفريق، وتابع: «ليس لدينا معاناة في التسجيل، ولكن الأمر متعلق بعدم صناعة الفرص، كما أن تسجيل الأهداف يتوقف على مدى تركيز اللاعبين».

وأضاف: «لقد حاولنا الاحتفاظ بالكرة، والهدف الأول لبني ياس جاء من ركلة جزاء، والثاني من هجمة مرتدة، ينبغي علينا التركيز على مباراتنا المقبلة في نهائي الكأس، وبالنسبة للدوري فإن فرصتنا لاتزال قائمة».

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الشارقة، الجمعة المقبل، في حين سيخضع المدافع الكرواتي تين جيدفاج لفحوص طبية، للتعرف إلى طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أول من أمس.