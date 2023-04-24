منتخب الإمارات يتوّج بكأس العالم لهوكي الجليد في تركيا

حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً جديداً، إثر تتويجه أمس بكأس العالم «المستوى الثاني B»، بعد فوزه بتسع مقابل أربع على نظيره المكسيكي في الجولة الخامسة والأخيرة.

وكان المنتخب الوطني توّج العام الماضي في لوكسمبورج بلقب كأس العالم المستوى الثالث A.

وردد لاعبو المنتخب الوطني النشيد الوطني في ملعب المباراة التي أقيمت في اسطنبول بعد صافرة النهاية، بمناسبة إعلان تتويجه رسمياً باللقب.

وفاز لاعب المنتخب الوطني محمد الظاهري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة في البطولة برصيد 15 نقطة، بأفضل معدل من الأهداف، والمستوى الفني الرفيع، وردة الفعل الإيجابية أمام منتخبات قوية كانت تسعى للتتويج باللقب.

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بفوز كاسح على تركيا 8- صفر، ثم كان الفوز في المباراة الثانية على بلجيكا 4- 3، ومن ثم الفوز الثالث على حساب نيوزلندا 7- 1، والرابع على بلغاريا أبرز المرشحين 7- 2، قبل أن يختتم مشوار نتائجه المشرفة بالفوز على المكسيك 9- 4 في المواجهة الختامية.

وأهدى نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة هامل القبيسي الإنجاز التاريخي الكبير إلى القيادة الرشيدة.

وأشاد بالأداء الرجولي والمستوى الفني الرفيع لجميع اللاعبين، وحرصهم في الجدية والانضباط، وهم يخوضون مباريات قوية أمام منتخبات متطورة. وعبّر قائد المنتخب جمعة الظاهري عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج في البطولة العالمية، بفضل الانتصارات المشرفة التي رسمت ملامح كبيرة من التطور الذي حققته اللعبة، وقال إن هذا الإنجاز يمثل دافعاً نحو المزيد من التطور واتساع رقعة اللعبة.

وأشار اللاعب خليفة المحروقي إلى أن التكاتف الرائع بين اللاعبين مع الجهازين الفني والإداري من أهم الأسباب التي مهدت الطريق للوصول إلى هذه المحصلة المهمة في البطولة العالمية، معبراً عن أمنياته بمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية في المشاركات المقبلة.

• لاعب المنتخب الوطني محمد الظاهري فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.