منتخب الإمارات يضمن التتويج بكأس العالم لهوكي الجليد المقامة في تركيا (فيديو)

فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد على نظيره البلغاري 7-2 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس العالم “المستوى الثاني ” بالأشواط 2_ صفر، و 5_1، وصفر_1، ليضمن التتويج باللقب العالمي للعام الثاني على التوالي، بغض النظر عن مباراة المكسيك في ختام البطولة والتي تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب.

ويتعين على منتخب الإمارات الفوز أمام المكسيك الأحد المقبل للتتويج رسميا باللقب، إثر فوزه باللقب العالمي" المستوى الثالث A" ، العام الماضي في لوكسمبورج.



ورفع منتخبنا رصيده إلى 12 نقطة مستفيداً من الفوز الرابع توالياً، إذ فاز في الجولات الماضية على كل من منتخبات تركيا 8_ صفر، وبلجيكا 4_3، ونيوزلندا 7_1، وتستضيف تركيا كأس العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة هامل أحمد القبيسي، في تصريح صحافي أن الفوز الرابع في كأس العالم يجسد حجم التطور الذي بلغه المنتخب.

وقال:" نحصد ثمار الرعاية والاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، ونهديها وشعب الإمارات الغالي الفوز الرابع.. كانت قناعاتنا كبيرة بأننا نستطيع أن نمضي في طريق المنافسة بالثقة القوية في اللاعبين، والمؤشرات التي كانت متوافرة منذ مرحلة الإعداد في أبوظبي لمدة 4 أسابيع تضمنت تدريبات متنوعة، بالإضافة إلى مباراتين وديتين، بجانب الحرص الكبير من اللاعبين على الاستعداد المطلوب".