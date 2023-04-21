«فني الشطرنج» يعتمد المشاركات الخارجية وخطة النشاط

اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، برئاسة سلطان علي الطاهر، خطة النشاط المحلي والمشاركات الخارجية للمرحلة المقبلة، كما رفع الاجتماع عدد من التوصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ويتقدم التوصيات، بحسب بيان اتحاد الشطرنج، إقامة معسكر خارجي لمنتخبي الرجال والسيدات خلال يوليو المقبل، كما تم اعتماد المشاركة في الأولمبياد العالمي للشباب تحت 16 سنة في هولندا، خلال الفترة من 12 إلى 19 أغسطس المقبل، وإعداد المنتخب بشكل مثالي للمشاركة في بطولة آسيا للهواة في دبي خلال الفترة من 26 أغسطس إلى الرابع من سبتمبر المقبلين، والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر المقبلين. كما يشارك المنتخب في بطولة العالم للناشئين بمدنية شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للهواة في عمان من الأول إلى 11 نوفمبر المقبل، وأيضاً المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في بانكوك خلال الفترة من 17 على 27 نوفمبر المقبل، وبطولة آسيا للشباب في مدينة العين خلال الفترة من 13 إلى 23 ديسمبر 2023.