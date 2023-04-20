طلال علي: التدريب دون انقطاع طريق التميز في السباحة

قال مدرب المراحل السنية في المنتخب الوطني للسباحة، طلال علي، إن «السباحين الصغار، أو من هم في بداية الطريق لتعلم هذه الرياضة المهمة، يحتاجون بشدة إلى التوجيه الصحيح، والالتزام بتعليمات المدربين حتى تكون انطلاقتهم جيدة». ووجه طلال علي سبع نصائح للسباحين، قال إنها مهمة لكي يتأسسوا بطريقة صحيحة في هذه الرياضة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النصائح ليست محصورة للصغار فقط، بل لجميع الأعمار، وليست فقط لمن ينافسون في البطولات، ومن أهمها أن يلتزم السباح بنظام تغذية متوازن يحافظ على وزن مطلوب في هذه الرياضة، الأمر الذي يساعد على توفير مرونة للجسم، وهي إحدى الصفات المهمة التي تكون مطلوبة بشدة من السباحين».

وتابع: «يحتاج ممارس السباحة إلى وجود المنقذ، إضافة إلى المدرب عندما يكون هنالك هدف للسباح للتطور والمشاركة في البطولات». وقال أيضاً: «توجيهات المدرب في غاية الأهمية كونها تطور المستوى الفني للسباح، وتسلط الضوء على نقاط القوة والضعف لديه». وأضاف علي أن «رياضة السباحة رياضة الآباء والأجداد، وهي رياضة أساسية لكل الرياضيين يحتاجونها دائماً، لدورها في تحريك جميع أعضاء جسم الإنسان». وبيّن أن السباحة من تراث الإمارات الأصيل، ولابد من الاهتمام بها وممارستها بشكل مميز، مؤكداً أنه من المهم أن يقتدي اللاعبون بسباحين قدوة لهم، ما يساعدهم على مزيد من الصبر عند التدريبات.

وقال علي إن «على السباح الاستمرار في التدريبات، وعدم الانقطاع لأكثر من يومين، للحفاظ على لياقته ومهارته، وأن يشارك في معظم السباقات المتاحة، للوقوف على مدى تطور مستواه وجاهزيته للمنافسة واكتساب الخبرات المطلوبة، بجانب المواصلة على تطوير المستوى حتى في ظل غياب البطولات، واستخدام معدات السباحة الضرورية، ومنها النظارة وغطاء الرأس، وتعويض فترات التوقف الاضطرارية بوحدات تدريبية مضاعفة، وفقاً لتعليمات المدرب المختص، وكذلك النوم المبكر لزيادة التركيز العالي».

وحذر من أن لا يقوم السباح بالسباحة في البحر إلا عندما يكون متمكناً من ذلك، وبخلاف ذلك يفضل التدريب والسباحة في المسابح الرسمية، كما يفضل عرض أي خطط تدريب من التي توجد في المواقع الإلكترونية على المدرب المختص قبل العمل بها، كون هذه الرياضة يحتاج فيها السباح بشدة إلى المدرب.

النصائح الـ 7

الاستماع إلى توجيهات المدرب وتنفيذها بدقة.

الاستمرار في التدريبات وعدم الانقطاع عنها، للحفاظ على اللياقة والمهارة.

المشاركة في معظم السباقات المتاحة، للوقوف على مدى تطوّر مستوى السباح.

الاستمرار في التدريبات حتى لو لم يكن مشاركاً في البطولات.

استخدام معدات السباحة الضرورية قبل بدء السباحة.

تعويض فترات التوقف الاضطرارية بوحدات تدريبية مضاعفة، وفقاً لتوجيهات المدرب.

النوم المبكر ونظام غذائي متوازن يزيدان تركيز السباح، ويحافظ على لياقته.