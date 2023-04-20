طرح تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والعين

طرح اتحاد الإمارات لكرة القدم تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم التي ستقام الجمعة 28 أبريل الجاري وتجمع بين فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي الساعة 7:25 مساء .

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي اليوم الخميس إن التذاكر متوفرة عبر موقع بلاتينيوم ليست "platinumlist.net" حيث بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع وشراء التذاكر اعتباراً من اليوم, ويأتي طرح التذاكر قبل أسبوع كامل من موعد المباراة في إطار حرص اتحاد الكرة على تسهيل الجوانب المتعلقة بدخول الجماهير وسهولة وصولهم إلى المدرجات.