"عرب لاب" يحرز لقب بطولة عبدالله الطنيجي الرمضانية

توج رئيسا مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، ومجلس إدارة نادي الرمس سالم الدرمكي فريق "عرب لاب" بطلا لبطولة المغفور له بإذن الله، عبدالله أحمد الطنيجي، والتي أقيمت مباراتها النهائية في ملاعب نادي الإمارات بحضور أعضاء مجلس إدارتي الناديين وأشقاء وأبناء الفقيد وعدد من المسؤولين، حيث فاز بلقب البطولة الرمضانية فريق "عرب لاب" بعد التفوق على "ازومي" بهدف نظيف. وشارك في البطولة 180 لاعبا واختصت البطولة لاعبين من مواليد (2011 - 2014) وذلك لدعم لاعبي وفرق المراحل السنية، وشهدت استكشاف لاعبين موهوبين جدد.

وفي الختام تم تكريم حكام الدورة والمعلقين بطي الطنيجي وأحمد الرفاعي وعريف المباراة النهائية عمر المعاني والشركات الراعية وتكريم أصحاب الألقاب الفردية في البطولة.