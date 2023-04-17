رسمياً.. خالد عيسى يغيب عن نهائي الكأس أمام الشارقة بعد رفض إلغاء البطاقة الحمراء

علمت " الإمارات اليوم" أن لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم رفضت طلبا لنادي العين بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها حارس مرمى الفريق خالد عيسى خلال مباراة العين الأخيرة أمام الوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكر ة القدم ، علما أن المباراة انتهت بفوز العين بهدف نظيف أهله للمباراة النهائية مستفيدا من تعادله أمام الوصل من دون أهداف في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب زعبيل في نادي الوصل.



وكان خالد عيسى تلقى بطاقة حمراء من حكم اللقاء الدولي عمر آل علي في الشوط الأول بسبب لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء ليكمل العين المباراة ناقصا بعشرة لاعبين.

ووفقا لقرار لجنة الاعتراضات فإن حراس العين خالد عيسى سيغيب عن مباراة نهائي كأس رئيس الدولة المقررة أمام الشارقة يوم 28 الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.



ويشكل غياب خالد عيسى بخبرته الطويلة وتأثيره الكبير في حراسة مرمى العين ضربة قوية للزعيم الذي يسعى لحصد لقب البطولة وتعويض خسارته كأس السوبر أمام الشارقة خلال الموسم الحالي.