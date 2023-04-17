«صقور دبي» تحلّق بكأس «الشركاء والملاك» للبولو

شهد ختام بطولة «كأس الشركاء والملاك» 2023 للبولو، تتويج فريق صقور دبي بقيادة محمد الحبتور بطلاً بعد أن خطف الفريق الفوز بفارق التصنيف، وبنتيجة ستة أهداف ونصف، مقابل ستة أهداف لفريق أسود دبي، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم.

وأبدى عشاق البولو ارتياحهم البالغ بتنظيم هذه البطولة التي تعد الأولى من نوعها، وأعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو محمد الحريز، عن سعادته بنجاح البطولة، منوهاً بأنه يتمنى أن تستمر، وبصفة سنوية، ضمن أجندة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وعقب الختام قام المدير العام لفندق منتجع الحبتور للبولو والفروسية لوكاس تريميل، بتتويج فريق صقور دبي البطل، وفريق أسود دبي الوصيف، ونال رجا أبوالجيبين جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر ماريا على جائزة أفضل خيل. كما تم تكريم فريق النسور بكأس الترضية في المباراة التي سبقت المباراة الختامية، بعد فوزه على منافسه فريق النمور بـ10 أهداف مقابل ثلاثة.