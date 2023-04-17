عبدالملك: الإداري المحترف أكثر قدرة على التطوير الرياضي

قال عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم والأمين العام الأسبق للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك إن «هناك ست نصائح مهمة للإداري الذي يعمل في المجال الرياضي، أبرزها أن يكون محترفاً ومتفرغاً لعمله، سواء في لعبة كرة القدم، أو الألعاب الرياضية الأخرى، وذلك حتى يمكنه القيام بتطوير عمله وأدائه، وبالتالي يسهم في تطوير الرياضة بشكل عام».

وأضاف عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»: «من أهم مواصفات الإداري الرياضي الناجح أن يكون لاعباً سابقاً ومارس الرياضة، سواء في كرة القدم، أو في الألعاب الأخرى، أو أن يكون قد مارس هذا النشاط بشكل أو بآخر، ولديه خبرة سابقة اكتسبها من ممارسة النشاط الرياضي، وأن يكون مؤهلاً أكاديمياً وعلى درجة علمية عالية، ولديه الفكر الذي يمكنه من إدارة المجموعة بشكل جيد».

وتابع: «أيضاً يحتاج إلى أن يطور من منظومة العمل، بجانب التحلي بروح القيادة، وأن يمتلك شخصية قيادية، وأن يكون لديه فكر ورؤية وبُعد نظر للأمور، كما يتطلب منه أن يكون قائداً سابقاً للفريق عندما كان لاعباً حتى يتمرس على القيادة والعمل الإداري». وقال: «إن هذا الأمر يعد في غاية الأهمية بالنسبة للإداري الرياضي الناجح، الذي من شأنه أن يسهم في تطور المنظومة الرياضية بشكل عام، بجانب الحرص المستمر على تطوير نفسه، والاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في مجال الإدارة الرياضية».

وتابع عبدالملك: «مرحلة أن تدار الرياضة بإداريين هواة قد انتهت، وحان عصر الاحتراف الإداري الرياضي، خصوصاً في كرة القدم التي أصبحت رياضة محترفين، وبالتالي فإن كل من يعمل في هذا القطاع يجب أن يكون محترفاً». وأوضح :«مواصفات الإداري الرياضي المحترف تختلف تماماً عن الهاوي الذي يداوم لمدة ساعتين فقط، وفي الفترات المسائية فقط، في حين أن الإداري المحترف يجب أن يلتزم بدوام رسمي في عمله وليس لديه مبرر للغياب، حتى يكون متابعاً لكل كبيرة وصغيرة في عمله».

النصائح الـ 7

1- أن يكون لاعباً سابقاً ومارس الرياضة في الكرة أو الألعاب الأخرى.

2- لديه خبرة سابقة اكتسبها من ممارسة للنشاط الرياضي بشكل أو بآخر.

3- أن يكون مؤهلاً أكاديمياً، ولديه الفكر والرؤية لتطوير منظومة العمل.

4- على الإداري الرياضي أن يكون محترفاً ومتفرغاً لعمله تماماً.

5- أن يمتلك شخصية قوية وقيادية.

6- أن يكون قائداً سابقاً لفترة زمنية للفريق الذي لعب له، حتى يمتلك القدرات القيادية.

7- الحرص المستمر على تطوير نفسه، والاطلاع على كل ما هو جديد في الإدارة الرياضية.