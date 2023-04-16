مباريات اليوم
كأس الملك سلمان
الشباب - القوة الجوية 23:00
الدوري الإنجليزي
وست هام - أرسنال 17:00
نوتنغهام - مانشستر يونايتد 19:30
الدوري الإسباني
خيتافي - برشلونة 18:15
أتلتيكو مدريد - ألميريا 20:30
فالنسيا - اشبيلية 23:00
الدوري الإيطالي
ساسولو - يوفنتوس 20:00
روما - أودينيزي 22:45
الدوري المغربي
الجيش - التطواني 2:00
طنجة - خريبكة 2:00
الدوري التونسي
الباجي - الترجي 16:30
بن قردان - الصفاقسي 16:30
الدوري الكويتي
الكويت - القادسية 22:30
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