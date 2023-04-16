مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس الملك سلمان

الشباب - القوة الجوية 23:00

الدوري الإنجليزي

وست هام - أرسنال 17:00

نوتنغهام - مانشستر يونايتد 19:30

الدوري الإسباني

خيتافي - برشلونة 18:15

أتلتيكو مدريد - ألميريا 20:30

فالنسيا - اشبيلية 23:00

الدوري الإيطالي

ساسولو - يوفنتوس 20:00

روما - أودينيزي 22:45

الدوري المغربي

الجيش - التطواني 2:00

طنجة - خريبكة 2:00

الدوري التونسي

الباجي - الترجي 16:30

بن قردان - الصفاقسي 16:30

الدوري الكويتي

الكويت - القادسية 22:30

طباعة
أعلى