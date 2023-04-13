حسن سهيل: الانضباط والابتعاد عن السهر.. أساس نجاح اللاعب المحترف

وجه اللاعب الدولي السابق والمشرف العام السابق لمنتخب الإمارات لكرة القدم، الدكتور حسن سهيل، سبع نصائح مهمة إلى لاعبي كرة القدم المحترفين، سواء كانوا في المسابقات المحلية، أو مع المنتخب الوطني. وقال: «إن الانضباط والابتعاد عن السهر أحد الأسس المهمة لنجاح مشوار اللاعب الاحترافي».

وتابع: «إن اللاعب المحترف عليه أن يكون قدوة لغيره من اللاعبين الشباب وصغار السن، وذلك من خلال الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، والمواظبة على التمارين

». وأضاف: «من المهم للاعب أن يعيش دائماً حياة اللاعب المحترف، وأن يكون متواضعاً في حياته مهما بلغ من النجاح والشهرة والنجومية، والعمل المستمر لتطوير مهاراته، حتى لو اضطر إلى الاحتراف في الخارج، لأن المسابقات المحلية قد لا تساعد دائماً اللاعب على بلوغ أهدافه وتطوير مستواه بالشكل المطلوب».

وأضاف سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب المحترف مطالب بالمحافظة على نفسه وعلى مستواه الفني، وعلى لياقته من خلال الابتعاد عن السهر، وعن كل الممارسات التي يمكن أن تبعده عن طريق النجاح في كرة القدم، وأن يعيش دائماً حياة اللاعب المحترف». وأشار إلى أن ممارسة كرة القدم موهبة واللاعب يجب ألا يتوقف أبداً عند نقطة معينة، مهما بلغ من النجاح.

وقال سهيل: «يجب أن يكون للاعب كرة القدم المحترف طموح كبير وهدف يسعى إلى تحقيقه، وبالنسبة لي كلاعب كرة قدم سابق فقد كان طموحي بجانب اللعب لناد كبير مثل النصر، ارتداء قميص المنتخب الوطني، وقد حققت هذا الحلم. وبدأ مشواري مع كرة القدم بنادي النصر، منذ كان عمري تسع سنوات حتى الاعتزال في 2003 بعد مسيرة طويلة مع النادي والمنتخب، لذلك فإن الإخلاص والاجتهاد والالتزام والمثابرة والانضباط تمثل طريق النجاح للاعب».

وأكمل: «بما أننا في أجواء شهر رمضان، فإننا دائماً نحرص في هذا الشهر على غرس القيم النبيلة في أبنائنا، لكي يقتدوا بنا من خلال قراءة القرآن الكريم وبر الوالدين وزيارتهما، وبالنسبة لي فإنني أحرص دائماً على هذا النهج في حياتي مع عائلتي، وهذه الأمور أيضاً تساعد لاعب كرة القدم ليحقق النجاح بشكل عام في حياته».

النصائح الـ 7

الانضباط والمثابرة والالتزام داخل الملعب وخارجه.

المحافظة على نفسه ولياقته بالابتعاد عن السهر، والاجتهاد في التدريبات.

التواضع مهما وصل إلى درجة كبيرة من الشهرة والنجومية.

أن يكون طموحه دائماً كبيراً، ولا يتوقف عند نقطة محددة.

العمل باستمرار على تطوير نفسه ومستواه حتى لو اضطر إلى الاحتراف الخارجي.

الحفاظ على الروح الجماعية في الفريق وبين زملائه.

أن يعيش اللاعب حياة المحترف في كل شيء.