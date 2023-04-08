نصف نهائي بطولة بنى ياس الرمضانية للناشئين.. الأحد

تأهلت فرق الصقور ، نجوم المهرة، السيوف، بنى ياس، ربدان، الصدارة، الوصل، والملكي إلى دور الثمانية من بطولة بنى ياس للناشئين الرمضانية الأولى 2023 فيما يقام الدور نصف النهائي غداً الأحد.

وشهدت مباريات الأدوار التمهيدية للبطولة تنافسا قويا بين 10 فرق تم تقسيمها لمجموعتين بواقع خمسة فرق في كل مجموعة.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهات قوية، وجمعت المباراة الأولى فريقي الصقور و نجوم المهرة، فيما جمعت المواجهة الثانية بين فريقي السيوف وبني ياس، والثالثة بين ربدان والصدارة، واختتمت بلقاء الوصل والملكي.

وأكد مدير البطولة سالم حسن المهري في تصريحات صحافية أن الهدف من تنظيمها رفد اندية الوطن بالمواهب المتميزة، لاسيما أن مدينة بني ياس تتميز بالمواهب الكروية الواعدة التي تحتاج إلى صقل المهارات والقدرات، مشيداً بالتعاون الإيجابي والجهود المخلصة لدعم نجاح البطولة، والمستويات الجيدة للاعبين.