فريق دائرة البلدية والتخطيط بطل «رمضانية عجمان للدوائر الحكومية»

ظفر فريق دائرة البلدية والتخطيط ببطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 عقب فوزه الصعب على فريق حضانة ليتل سكولار بشوطين مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مركز عجمان الإبداعي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، جمال المطروشي، ونائب رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان أحمد الرئيسي.

ونال فريق دائرة البلدية والتخطيط صاحب المركز الأول جائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، وحصل فريق حضانة ليتل سكولار الثاني على جائزة مالية 10 آلاف درهم، فيما فاز فريق بالا سكزس بجائزة الفريق المثالي، وتم تكريم الحكمين محمد الشامسي، وعبد السلام عبد المنعم بعد تألقهما في إدارة مباريات البطولة.

وحصل عبد الرحمن بوزار من فريق دائرة البلدية والتخطيط على جائزة أفضل معد ة، ونال زميله في ذات الفريق جوس جون جائزة أفضل استقبال، ومظهر علي من حضانة ليتل سكولار بجائزة أفضل رامي، وسعيد الدولة من البلدية بجائزة أفضل مدرب، فيما نال كيزاهي من أونلي فريش جائزة أفضل إداري.

وفي منافسات بطولة كرة القدم تأهل فريقا دائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني للمباراة النهائية التي ستقام الإثنين على ملعب مركز كواترو الرياضي في اليوم الختامي للدورة.

وجاء تأهل دائرة البلدية والتخطيط حامل اللقب بعد تغلبه في نصف النهائي على القيادة العامة لشرطة عجمان بنتيجة 2-1، فيما حقق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً كبيراً على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 8-0.

واقترب حسام جاد عبد الله من فريق الإدارة العامة للدفاع المدني من حسم لقب الهداف بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراته أمام جامعة المدينة عجمان ليرتفع برصيده إلى 9 أهداف في صدارة لائحة الهدافين، ولديه فرصة لزيادة رصيده التهديفي في النهائي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الثنائي حسام ماجد ناصيف (6 أهداف) وأحمد إسماعيل سلطان (5 أهداف) من مصرف عجمان، وبرستن أفناي (5 أهداف) من هيئة النقل بعد خروجهم من البطولة.

وتختتم غدا الأحد في مركز عجمان الإبداعي منافسات كرة قدم الصالات في نسختها الأولى بإقامة المباراة النهائية بين فريق الإدارة العامة للدفاع المدني وفريق دائرة البلدية والتخطيط في الساعة العاشرة مساء.

وكان الإدارة العامة للدفاع المدني قد تأهل للنهائي بعدما حقق فوزاً كبيراً على التراس جنون 11-3 في الدور نصف النهائي، فيما صعد فريق دائرة البلدية والتخطيط بتغلبه على البحري 3-1.