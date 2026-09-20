«تفاهم ثلاثي» لتعزيز الأمن السيبراني في عجمان

وقعت دائرة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط وشركة «CPX» مذكرة تفاهم ثلاثية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ودعم الجهود المشتركة لبناء بيئة رقمية أكثر أماناً واستدامة، وذلك برعاية وتنسيق مجلس الأمن السيبراني.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، من خلال تطوير أطر للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والاستجابة للتحديات والمخاطر السيبرانية.

وتركز المذكرة على عدد من المجالات الرئيسة، تشمل تعزيز قدرات الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية في مجال أمن المعلومات، إلى جانب تطوير البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة، بما ينسجم مع المبادئ والأهداف المشتركة بين الأطراف.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص الأطراف الثلاثة على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة، بما يدعم تطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، ويسهم في تعزيز المرونة الرقمية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية.