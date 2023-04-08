14 أبريل ختام النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية

تختتم يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أبريل منافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، والتي يستضيفها أبوظبي كريكيت سبورتس هب، ويكشف الأسبوع الأخير من البطولة التي انطلقت يوم 27 مارس الماضي عن أبطال مسابقات، كرة القدم، البادل (رجال)، الرماية (رجال – سيدات)، الدراجات الهوائية (رجال – سيدات)، اللياقة البدنية (رجال – سيدات)، وتنس الطاولة (رجال – سيدات).

وكانت فرق القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد زادت غلتها من الألقاب بنهاية الأسبوع الماضي من البطولة، حيث فازت بلقب سباقي الجري (رجال وسيدات)، وتنس الريشة للسيدات، إضافة إلى لقب الكرة الطائرة الذي توجت به في الأسبوع الأول، لتتصدر المشهد عن جدارة في الحدث الذي يقام للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، وتشتمل منافساته على 11 لعبة.

ففي سباق الجري للسيدات الذي أقيم لمسافة 4 كلم في حلبة مرسى ياس، احتكرت شرطة أبوظبي المراكز الـ 6 الأولى، وفازت مهرة جاسم بالمركز الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 23:14 دقيقة، وتلتها في الترتيب من المركز الثاني وحتى السادس زميلاتها في الفريق وفاء الماس، شيخة ناصر، عهود سالم، حصة الجابري، فايدا السويدي، وعلى صعيدسباق الرجال لمسافة 5 كلم الذي أقيم في محيط أبوظبي كريكيت سبورتس هب، أهدى سعود الزعابي اللقب إلى شرطة أبوظبي، بتحقيقه المركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 14:43 دقيقة، وتبعه في الترتيب من المركز الثاني وحتى السادس على التوالي، سلطان الظنحاني، محمد الحساني، الشعالي النعيمي، حمد الزيودي، معيوف معيوف.

كما فازت شرطة أبوظبي بمسابقة تنس الريشة للسيدات، بعد منافسة قوية مع فريق سيدات مجلس أبوظبي الرياضي الذي حل في المركز الثاني، وفريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الذي احتل المركز الثالث.

وعانق فريق مجلس أبوظبي الرياضي لقب البادل للسيدات، وحلت شرطة أبوظبي في المركز الثاني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثالثاً، وشارك في المنافسة 64 لاعبة مثلن 8 مؤسسات.

وخطف فريق دائرة التعليم والمعرفة لقب مسابقة كرة السلة الثلاثية، بفوز مثير على فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني (10 – 9)، الذي نال الوصافة، بينما ذهب المركز الثالث إلى فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.