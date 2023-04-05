كريستال بالاس وساوثمبتون يرفعان كأس «مينا دبي»

فاز فريقا كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيان بلقبي بطولة «كأس مينا دبي» الدولية لكرة القدم للناشئين، التي استضافتها دبي للعام الثاني على التوالي، ونظمتها شركة «سي بي إف بيرفورمانس»، بدعم مجلس دبي الرياضي على ملاعب جبل علي للغولف والرماية، وشارك فيها 32 فريقاً، من بينهم 15 فريقاً دولياً من مختلف قارات العام.

ونجح فريق كريستال بالاس الإنجليزي في الفوز بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة بعد تغلبه على فريق جورنيك زابريزي البولندي، فيما فاز فريق ساوثمبتون الإنجليزي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه على فريق فرسان إسبانيا من دبي، وفاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة بعد تغلبه على فريق نيويورك ريدبولز الأميركي، وفاز فريق «سي إف إف إيه» من دبي على فريق أكاديمية روبي فاولر الإنجليزية في منافسات تحت 18 سنة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، ولاعب مانشستر يونايتد ووستهام يونايتد السابق وسفير البطولة النجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «شهدت البطولة نجاحاً كبيراً في المستوى الفني والأداء العالي للاعبين في مختلف الفئات العمرية، حيث جمعت البطولة أكثر من 600 لاعب من مختلف دول وقارات العالم مثلوا 32 فريقاً من إربع مراحل سنية من عمر 12 إلى 18 سنة من أربع قارات مختلفة، من بينهم 15 فريقاً من أوروبا وإفريقيا والهند والشرق الأقصى وأميركا الشمالية أبرزها: كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيين ويوكوهاما الياباني وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأميركيين، إلى جانب أكاديميتي (روبي فاولر ) و(لوكاس بولدولسكي) في بولندا، تنافست أمام 17 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة».

• 600 لاعب من مختلف دول وقارات العالم شاركوا في منافسات البطولة.