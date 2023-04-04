الشعفار: الوصل في بداية طريق المنافسة.. الهدف «إعداد فريق قوي»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد الشعفار، أن خسارة «الإمبراطور» أمام الجزيرة 1-2 في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حدثت في إطار تفاصيل صغيرة أسهمت في حصول «فخر أبوظبي» على النقاط الثلاث، مشدداً على أن «الفهود» في بداية طريق العودة للمنافسة على الألقاب.

واعتذر الشعفار لجمهور الوصل على النتيجة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كنا نتمنى أن يواصل الفريق نتائجه الجيدة، وأن يحافظ على سجله كأقل الفرق تعرضاً للخسارة في الدوري، ولكن هذه هي كرة القدم، ومثلما نفرح عندما يحقق الفريق الفوز، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع المباريات التي يتعثر فيها أو يخسر».

وأضاف: «لقد لعب الوصل مباراة جيدة أمام الجزيرة، وأهدر العديد من الفرص في الشوط الأول، التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، بينما أحرز المنافس هدفين في الشوط الثاني، ولم نتمكن من العودة في النتيجة، وفقاً لتفاصيل صغيرة، ورغم الخسارة أرى أن الفريق لعب مباراة قوية».

وعن موقف «الإمبراطور» من المنافسة على لقب الدوري، قال: «تحدثنا أكثر من مرة حول أننا نركز على إعداد الفريق في الموسم الحالي، وأرى أن الوصل مازال في بداية طريق العودة للمنافسة على الألقاب، ورغم ذلك الموسم لم ينتهِ، وأمام (الفهود) العديد من المباريات المهمة».

ويحتل الوصل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متأخراً بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وحول أن الوصل سيركز على المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، بعدما تأهل لمواجهة العين في نصف النهائي، قال: «لا توجد بطولة سهلة، والوصل سيخوض جميع المباريات المتبقية له في الموسم بتركيز كبير، ومثلما نسعى لتحقيق الفوز في الكأس سيلعب الفريق بكل قوة في الجولات الخمس المقبلة بالدوري».

وتحدث الشعفار حول اقتراب الوصل من ضم الأرجنتيني توماس شانكلاي بشكل نهائي من راسينيغ الأرجنتيني، وقال: «الاستعداد للموسم الجديد أمر سابق لأوانه، والحديث عن ضم شانكلاي لا يتعدى كونه مجرد أحاديث يتم تداولها، ومن جانبنا في الوصل في حال حسم أي صفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ولكن كما ذكرت ليس هذا التوقيت المناسب للحديث عن استعدادات الموسم المقبل، وتركيزنا على المباريات المقبلة وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

في المقابل، شدد رئيس مجلس إدارة الوصل على أن جمهور «الأصفر» هو أبرز مكاسب النادي في الموسم الحالي، وقال: «هناك العديد من المكاسب التي حققها الوصل، ولكن تعد عودة الجمهور بقوة إلى مدرجات زعبيل، واللوحة الجميلة التي ترسمها في كل مباراة، من أهم الإيجابيات التي أسعدتنا، ونحن من جهتنا نأمل أن نسعد الجمهور بتحقيق النتائج التي تحقق طموحاتهم وآمالهم في مشاهدة الوصل في مكانته الطبيعية منافساً على البطولات».

وتابع: «أتواصل مع جمهور الوصل بشكل دائم، وفي حال غضب المشجعين يكون هذا نابعاً من حبهم للفريق، ورغبتهم في استمرار (الإمبراطور) في المنافسة، وهذا أمر طبيعي نحترمه ونقدره».

وختم الشعفار تصريحاته بالحديث عن أبرز ما افتقده الوصل في الموسم الحالي، وقال: «الفريق في بداية مرحلة البناء، وبالتأكيد هذه المرحلة تحتاج إلى النفس الطويل، بينما في الوقت نفسه أن فريقنا يضم مجموعة من الأبطال، وأنا راضٍ تماماً عن الفريق الذي أظهر روحاً قتالية رائعة على مدار الموسم، ولم نشاهد وجوداً للروح الانهزامية في أي مباراة، كما أن الفريق عندما خسر بعض المباريات لم يستسلم، وكان يقاتل من أجل العودة في النتيجة».

• الوصل يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري متأخراً بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي «المتصدر».

أحمد الشعفار:

• «يجب أن نعرف كيف نتعامل مع المباريات التي يتعثر فيها الفريق أو يخسر».

• «الوصل سيلعب بكل قوة في الجولات الخمس المقبلة في الدوري».

• «عودة الجمهور بقوة إلى مدرجات زعبيل من أهم الإيجابيات التي أسعدتنا».

• «الحديث عن ضم شانكلاي لا يتعدى كونه مجرد أحاديث يتم تداولها».

• «راضٍ تماماً عن الفريق الذي أظهر روحاً قتالية رائعة على مدار الموسم».

