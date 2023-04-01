نادي مليحة يدرج الخماسي الحديث ضمن أنشطته الرياضية

أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث ونادي مليحة الرياضي الثقافي عن إدراج لعبة الخماسي الحديث ضمن أنشطته الرياضية، ليكون أول ناد في الدولة يقوم بهذه الخطوة.

جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها وفد اتحاد الخماسي الحديث للنادي أمس برئاسة الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية كل من خالد النقبي، وثاني ماجد سلطان بالإضافة إلى الفنيين والمتخصصين العاملين بالاتحاد، حيث كان في استقبالهم محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس ادارة النادي وحمد تميم الكتبي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الفردية بالنادي وبدر عبد الله المازمي مشرف المراحل السنية للألعاب الجماعية والفردية وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين، قام خلاله خالد النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد بتقديم شرح مبسط عن رياضة الخماسي الحديث ومدى أهميتها للشباب والفتيات، وما تحتويه من خمس ألعاب هي السباحة، والعدو، والرماية، والمبارزة، والفروسية، مشيرا إلى أنها من الرياضات الأولمبية العريقة التي يعمل الاتحاد على نشرها في مختلف أنحاء الدولة خاصة وأنها أصبحت من أكثر الألعاب انتشاراً حول العالم.

كما استعرض النقبي خلال الاجتماع متطلبات إدراج اللعبة في الأندية حيث تعتمد الرياضة بالأساس على توافر لعبتي السباحة والعدو وهو ما يتوفر في نادي مليحة الرياضي الثقافي.

وقام وفد الاتحاد بزيارة تفقدية لمنشآت ومرافق النادي الرياضية وأبدى أعجابه بالمرافق التي تم تصميمها وتشييدها بأعلى المواصفات الفنية الحديثة بما يعد قيمة مضافة للمنشآت الرياضية بالدولة.