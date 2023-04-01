3 مواطنين يلتحقون ببرنامج «التزلج الدولي» في سويسرا

أعلن «سكي دبي»، مشاركة ثلاثة رياضيين مواطنين للمرة الأولى، من الذين يتلقون التدريبات في الرياضات الثلجية في أكاديمية التزلج على الجليد، في برنامج الاتحاد الدولي للتزلج (FIS) التطويري الشهير، ضمن التزلج الحر على المسارات وفي الحدائق الثلجية، والمخيم التدريبي للتزحلق على الجليد في منتجع لاكس للتزلج في سويسرا، من الثاني إلى السابع من الشهر الجاري.

ويرافق المتزلجين الشباب مدرب التزلج الرئيس في أكاديمية التزلج على الجليد في «سكي دبي» جيمس ماشون، وسينضمون إلى 14 رياضياً آخرين، و10 مدربين من 10 دول. ويهدف المخيم التدريبي إلى رعاية المواهب الناشئة، من خلال تعلّم مهارات جديدة، والحصول على التدريب البدني.

والمتزلجون الشباب الثلاثة هم آمنة المهيري (15 عاماً)، وميرا المري (15 عاماً)، وعبدالله الرشيد (17 عاماً). ويمتد البرنامج لستة أيام، ويشمل مجالات التزلج على المنحدرات والقفز التزلجي العالي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي.

وسيخضع اللاعبون إلى تدريب مكثف على الجليد، بالإضافة إلى دورات على اليابسة، التي تركز على المهارات البهلوانية واللياقة البدنية في منتجع لاكس للتزلج في سويسرا، أحد أفضل منتجعات التزلج الحر والتزحلق على الجليد في العالم، والذي يستضيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة سنوياً.

يذكر أن آمنة المهيري، شاركت العام الماضي في المسابقة الدولية للتزحلق الحر على الجليد، كأول فتاة رياضية تمثل الإمارات في هذه المسابقة، حيث فازت بإجمالي 11 ميدالية في البوسنة وكرواتيا.

وستتاح الفرصة أمام الرياضيين الثلاثة، من خلال التدريب بإشراف مجموعة من الخبراء وتحليل الفيديو، لاكتساب المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولة العالم للناشئين في نيوزيلندا سبتمبر المقبل.

وشهد العام الماضي، المصادقة على الإمارات عضواً مشاركاً في الاتحاد الدولي بعد حملة استمرت خمس سنوات، بقيادة «سكي دبي»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الأمر الذي أسهم في تمهيد الطريق أمام الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الرياضات الثلجية، للمنافسة على الصعيد الدولي للمرة الأولى.

وحصل «سكي دبي» على جائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، من قبل «جوائز التزلج العالميّة»، اللقب الذي احتفظ به لمدة سبع سنوات متتالية.

• عبدالله الرشيد وميرا المري وآمنة المهيري يتدربون في أكاديمية التزلج في «سكي دبي».