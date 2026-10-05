الأنهار الجليدية في النمسا تفقد ثلث مساحتها

فقدت الأنهار الجليدية في النمسا نحو ثلث مساحتها خلال الـ20 عاماً الماضية، مع ذوبان 95 نهراً بالكامل، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الذوبان الذي يُنذر باختفاء الغطاء الجليدي من بعض السلاسل الجبلية مستقبلاً. وأكدت دراسة شاملة، أجرتها الأكاديمية النمساوية للعلوم، بالتعاون مع جامعات إنسبروك وسالزبورغ وغراتس، حجم هذه الخسائر المقلقة، بعد مسح وتوثيق لجميع الأنهار الجليدية النمساوية البالغ عددها 799 نهراً، عبر الصور الجوية. وسجل المسؤول بقسم مراقبة الأنهار الجليدية في نادي جبال الألب النمساوي، أندرياس كيليرر-بيركلباور، تراجعات غير مسبوقة على ارتفاعات كبيرة تأثراً بحرارة الصيف الماضي.