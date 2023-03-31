الإمارات يهزم التعاون ويصعد لوصافة دوري "الأولى"

حقق فريق نادي الامارات فوزا ثمينا على مضيفه فريق نادي التعاون بثلاثة اهداف مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي اقيمت أمس الخميس في ختام منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الاولى ليصبح رصيد الصقور 53 نقطة ويصعد للمركز الثاني بترتيب فرق الدوري خلفا لفريق حتا المتصدر برصيد 59 نقطة بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز العاشر.

وسجل أهداف الصقور كل من البرازيلي روجر جونكالفيس هدفين في الدقيقتين (11،4)، وفهد بدر في الدقيقة 76، ومن جهة اخرى تنطلق عند الساعة العاشرة مساء اليوم منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الاولى بإقامة مباراة واحدة ستجمع فريقي "سيتي" والذيد والتي ستقام في ملعب نادي الذيد.

وتستأنف الجولة يوم غد السبت ويتقابل العروبة مع مصفوت ودبا الحصن مع بينونة وفرسان هسبانيا مع العربي ويلعب الأحد القادم الفجيرة مع الجزيرة الحمراء وحتا مع مسافي وتختتم الجولة الثلاثاء المقبل بمواجهة الامارات مع الحمرية.