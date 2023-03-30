بعد رحيله عن الأخضر السعودي.. رينارد مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس، تعيين هيرفيه رينارد مدرباً جديداً لمنتخب السيدات حتى أغسطس 2024، خلفاً للمقالة كورين دياكر.

وكان رينارد البالغ 54 عاماً قد استقال قبل يومين من منصبه مدرباً للمنتخب السعودي في كرة القدم.

وتولّى رينارد قيادة "الأخضر" في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. كما حقق معه فوزاً تاريخياً على الأرجنتين في دور المجموعات بمونديال قطر.

ويأتي تعيين رينارد الفائز بكأس أمم إفريقيا مرتين مع زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستخوض سيدات فرنسا غمارها بين يوليو وأغسطس المقبلين.