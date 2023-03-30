أروابارينا رداً على غياب الجمهور عن مباراة تايلاند: لا أرغم أحداً على الحضور

أكّد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، رداً على سؤال بشأن رأيه في وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري، وتأثير ذلك على اللاعبين المواطنين، أن «وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري لا يخدم اللاعبين المواطنين ولا يعطيهم فرصة المشاركة والاحتكاك»، مشدداً على أن المنتخب يشهد تغييرات كبيرة، وأنه يجب التحلي ببعض الصبر، كون أن هذه التغييرات تأخذ وقتاً.

وقال مدرب المنتخب في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة المنتخب الودية أمام تايلاند، أول من أمس، والتي انتهت بفوز «الأبيض» بهدفين نظيفين: «بشأن وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي، تحدثت في هذا الأمر مع المعنيين بالأمر في لحظتها، ولا أريد الحديث في الموضوع نفسه، لكن من دون شك وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري لا يخدم اللاعبين المواطنين».

يذكر أن رابطة المحترفين قررت قبل بداية الموسم الكروي الحالي رفع عدد اللاعبين الأجانب في كل نادٍ إلى خمسة بدلاً من أربعة لاعبين. ويسمح في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بتسجيل ثمانية لاعبين من فئتي اللاعبين الأجانب واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات في قائمة المباراة، مع مشاركة ستة لاعبين حداً أقصى في الملعب من هذه الفئات.

وحول عقده مع المنتخب، أشار أروابارينا، إلى أنه يفضل عدم الحديث عن موضوع العقد في الإعلام، مشدداً على أن المهم ليس هو العقد، وإنما الوصول إلى الأهداف التي حددها عند بداية استلامه لمهامه مع المنتخب والعمل على إحداث تغيير وتطور.

وبشأن الحديث عن أنه يمتلك عروضاً من البرازيل، رد ضاحكاً: «زوجتي لن تقبل الرحيل إلى البرازيل أبداً»، وأكمل: «سعيد جداً في المكان الذي أوجد فيه».

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد تعاقد مع أروابارينا في فبراير 2022 بعقد يمتد حتى كأس آسيا 2023.

وعن غياب الجمهور الإماراتي عن مباراة المنتخب الودية أمام تايلاند، التي أقيمت في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، في حين حضر الجمهور التايلاندي، أشار أروابارينا، إلى أنه يعمل مع المنتخب لكي يظهر بصورة مشرفة، وبالتالي يكون هناك حضور جماهيري، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يرغم أي أحد على الحضور في المباراة.

وعن تقييمه لأداء المنتخب فنياً في مباراة تايلاند، أكد أنه يفضل أن يستحوذ المنتخب بشكل أكبر على المباراة، لكنه في الوقت ذاته سعيد جداً بأداء اللاعبين الشباب الذين التحقوا مع المنتخب لأول مرة وردة الفعل التي أظهروها، مشدداً على أن المعسكر كان إيجابياً جداً، كون أنه كان فرصة للتعرف إلى اللاعبين عن قرب في مباراتي تايلاند وطاجيكستان، خصوصاً اللاعبين صغار السن.

وأكمل أروابارينا: «هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية، وفترة المعسكر شهدت تغييرات كثيرة والقائمة الأولية للمنتخب شهدت 10 تغييرات».

استجابة اللاعبين

أشاد أروابارينا بردة فعل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب في آخر لحظة، وقال: «اتعايش يومياً مع اللاعبين وراض عن استجابة اللاعبين الصغار في السن لدعوتي لهم للحضور لمعسكر المنتخب، خصوصاً أنني أعلم أن شهر رمضان هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين».

ورداً على سؤال بشأن عدم رضا الشارع الرياضي عن أداء المنتخب، أوضح مدرب المنتخب: «يلعب في المنتخب لاعبون صغار في السن لديهم مستقبل كبير، وبغض النظر عن العدد الكبير من الإصابات التي عاناها المنتخب خلال فترة المعسكر، فإن كرة القدم تختلف الآراء حولها».