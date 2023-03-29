إينوك بطل الكريكيت في «الدورة الرياضية العمالية الرابعة»

فاز فريق إينوك بلقب بطولة الكريكيت، التي أقيمت ضمن فعاليات «الدورة الرياضية العمالية الرابعة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتضمنت 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكيت.

وتوج مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي الفائزين في ختام بطولة الكريكيت، التي أقيمت على ملاعب السكن العمالي لشركة «دبي القابضة» في منطقة جبل علي، وشهدت مشاركة 32 فريقاً من مختلف الشركات، وقام عبدالله لشكري، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في جميع فئات البطولة.

ونجح فريق إينوك في الفوز بلقب بطولة الكريكيت بعد تغلبه على فريق كالجيدار للنقل الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق ديزرت جروب في المركز الثالث، وفاز اللاعب بيريرا من إينوك بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز ناتشيكيت سينغ من فريق كالجيدار للنقل بلقب أفضل ضارب للكرات في البطولة، وفاز اللاعب سوفيان من فريق بي كي غولف بلقب أفضل رامي كرات في البطولة.