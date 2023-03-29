آل بركت: لاعب الشطرنج يحتاج إلى التغذية النوعية

اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، التغذية النموذجية من العوامل المهمة للاعب الشطرنج للتميز، وإن نوعية الغذاء وتناوله في أوقاته يحسن من الأداء، لكونه يصل به إلى مستوى عالٍ من اللياقة الذهنية والبدنية، لذلك فإن خبراء الشطرنج ومدربي اللعبة ينصحون اللاعبين ويركزون عليه، لأهميته في توفير الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لدعم الجهاز العصبي، ليكون على درجة عالية لتحمل ضغوط التفكير عند اتخاذ القرار الشطرنجي.

وتابع: «في جميع الرياضات يعتبر النوم المبكر والاستيقاظ المبكر عاملين أساسيين في تطوير مهارات اللاعبين، كون أن الذهن يكون صافياً في الفترة الصباحية، خصوصاً بعد صلاة الفجر، وعلى اللاعب أن تكون له طريقة تدريب خاصة به لإعادة تأهيل نقاط الضعف عنده، وأن يكون هناك تدريب متواصل لهندسة استراتيجياته في اللعبة، والتواصل العالمي من خلال التعرف إلى الاستراتيجيات العالمية والتقنيات الجديدة».

وتابع: «لاعب الشطرنج يحتاج إلى أن يتمتع بالصبر وبالثقة العالية بالنفس، وأن يستشرف الرقعة من خلال تخيل الوضع المستقبلي للقطع بعد نقلات عدة، يمكن أن تصل إلى 20 نقلة، لكي يواصل تطوره لذلك ننصحه بأن يواصل ممارسة اللعبة في أصعب الظروف ولو لم يحالفه الحظ بالفوز، حيث يصف أساتذة الشطرنج العالميين العامل النفسي في الشطرنج بأنه أكثر أهمية من العامل الفني، وعادة ما يصنع الفارق».

وأضاف «من النصائح الرياضية المهمة التدريب بجدية، وليس ممارسة الشطرنج للمتعة، وننصح بتحليل المباريات بشغف، وعدم الاستسلام عند الهزيمة، وعلى لاعب الشطرنج أن يكون مؤمناً بقدرته الشطرنجية، أياً كانت قدرات خصومه، والنصيحة الأهم هي المشاركة في البطولات القوية ولو كانت النتائج محسومة».

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