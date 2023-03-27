كواجا: انتصار «يوشبا تيسورو» في «كأس دبي العالمي» جاء بطعم الذهب

أكد الفارس يوجا كواجا أن الانتصار الذي حققه، أول من أمس، مع الجواد الياباني «يوشبا تيسورو» في النسخة الـ27 من «كأس دبي العالمي» البالغ جوائزه 12 مليون دولار، جاء بطعم «الذهب»، بحسب وصفه، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يمتطي فيها كواجا الجواد في سباق عالمي.

وقال كواجا في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «إن السباق جاء مثيراً للغاية، خصوصاً في الـ600 متر الأخيرة، بعد أن نجح (يوشبا تيسورو) في تعويض تأخره طوال مراحل السباق، والاندفاع نحو المقدمة وتحقيق فوز فاق التوقعات على حساب خيول رشحت بقوة للقب».

وأوضح: «كانت هناك ثمانية خيول يابانية في الميدان، ورشح بعضها للقب جراء الإنجازات التي حققتها على الساحة الدولية، إلا أن (يوشبا تيسورو) الذي سجل في دبي مشاركته الأولى خارج اليابان، وحظيت بشرف امتطائه للمرة الأولى في مسيرتي، أظهر قدرات تحمل واندفاع قويين للغاية، إذ كنا متأخرين في المراحل الأولى بفارق كبير عن خيول المقدمة، قبل أن نتمكن تدريجياً من تقليص الفارق إلى خمسة أطوال في الـ600 متر الأخيرة، ليواصل الجواد الاستجابة للاندفاع من الخط الخارجي والانقضاض على الصدرة حتى خط النهاية».

بدوره، اعتبر المدرب الياباني توبورو تاكاجي، الذي يشرف على تدريب الجواد «يوشبا تيسورو»، أن الفوز في دبي في تجربة خارجية أولى للجواد تشجع على تكرار التجربة في سباقات عالمية أخرى، وقال: «التأقلم السريع للجواد في التدريبات على أرضية (ميدان) أعطانا مؤشراً إيجابياً في نجاح التجربة، كونها المرة الأولى التي يسافر فيها للمشاركة خارج اليابان»، مضيفاً أن «الأمر كان مجرد مسألة إبقاء الجواد في وتيرة جيدة في السباق، وفعل ذلك بشكل جيد نحو تحقيق الفوز».

وتحدث تاكاجي عن الأسلوب الذي اتبعه مع الفارس خلال مجريات السباق، وقال: «حاولنا التركيز على إيقاع الحصان والابتعاد عن الدخول في منافسات مبكرة، خصوصاً مع الجياد اليابانية الأخرى، التي اختارت في المراحل الأولى الاستقرار في المنتصف، فعلى الرغم من ثقتي بالقدرة على تحقيق الجواد لنتيجة إيجابية، فإنني تفاجأت بالانتصار».

وتابع: «العامل الرئيس للنجاح يعود إلى السمة التي نتمتع بها باليابان في التعمق والبحث، في أسلوب اعتمدناه في الفريق بدراسة المنافسين، سواء الذين سبق أن اختبرناهم في السباقات اليابانية، أو المنافسين الآخرين». وعن الوجهة المقبلة لبطل (كأس دبي العالمي)، اختتم تاكاجي: «النجاح في دبي يشجع على خوض تجارب أخرى، وإشراك الجواد في بعض السباقات الأوروبية، خصوصاً الفرنسية منها في مهرجان (قوس النصر)، لكن هذا سيتم تحديده بعد العودة إلى اليابان».

• «يوشبا تيسورو» أظهر قدرات تحمل واندفاع قويين للغاية، خصوصاً في الأمتار الأخيرة.

«يوشبا تيسورو» يظفر بالجائزة الأكبر في مسيرته

منح صندوق الجوائز السخي لـ«كأس دبي العالمي» البالغ إجماليه 12 مليون دولار، ملاك الجواد الياباني «يوشبا تيسورو» الظفر بجائزة المركز الأول البالغة 6.9 ملايين دولار، وتعد الأكبر في مسيرة الجواد.

وتضمنت مسيرة الجواد البالغ من العمر ست سنوات، المشاركة في 28 سباقاً قبل القدوم إلى دبي، فاز في ثمانية منها، مقابل حلوله وصيفاً لمرة واحدة، ومركز ثالث في خمس مرات) حاصداً من خلالها جوائز مالية بلغ إجماليه 8.5 ملايين دولار، قبل أن ترتفع إجمالي جوائزه بعد تتويجه في «كأس دبي العالمي» إلى 15.4 مليون دولار.

وعلق ممثل شركة «ريوتوكوجي كنجي القابضة» المالكة للجواد المتوّج بطلاً لكأس دبي العالمي، الياباني شيودا كنجي بقوله: «الانتصار في دبي يشجع المزيد من الجياد اليابانية على القدوم والمنافسة على لقب (كأس دبي العالمي)، خصوصاً أن سجل اليابان يقتصر في الشوط الرئيس على انتصارين فقط مع (فيكتوار بيسا) عام 2011، و(يوشبا تيسورو) في 2023».

وأضاف: «يفضل معظم ملاك اليابان المشاركة في بطولة (ديربي الإمارات)، ضمن أشواط أمسية (كأس دبي العالمي)، ولدى الجياد اليابانية سجل حافل من الانتصارات في هذه البطولة، إلا أن انتصار (يوشبا تيسورو) بالشوط الرئيس الذي شهد هذا العام مشاركة يابانية كثيفة، سيشجع على مواصلة قدوم الملاك والجياد اليابانية في النسخ المقبلة بطموح الفوز».