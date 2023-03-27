صحف يابانية: «إكوينوكس» و«يوشبا تيسورو» صعدا إلى «قمة العالم» في دبي

أشادت صحف يابانية بما حققته الجياد اليابانية في النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي، أول من أمس، مؤكدة أنها صعدت إلى قمة «أعلى مسرح في العالم»، من خلال الإنجاز التاريخي الذي أحرزه الجواد «يوشبا تيسورو» الفائز بلقب الشوط التاسع، ليعيد تكرار الإنجاز التاريخي لـ«فيكتوريا بيسا» في نسخة 2011 كأول خيل ياباني يفوز باللقب، وكذلك تتويج «إكوينوكس» بلقب الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك».

وأشارت إلى أن خيول اليابان سجلت ليلة تاريخية، بعدما فازت بأربعة ألقاب هي كأس دبي الذهبية وديربي الإمارات ودبي شيماء كلاسيك، إلى جانب الشوط الرئيس. وحافظت اليابان على لقب كأس دبي الذهبية عن طريق «بروم».

وفرضت خيول اليابان سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى لسباق ديربي الإمارات، بعدما فاز «ديرما سوتوجيك»، وجاء «دورا إريدي» ثانياً، و«كونتينوار» ثالثاً.

في المقابل برهن «إكوينوكس» على قوته وأحرز لقب سباق دبي شيماء كلاسيك، وحطم الزمن القياسي، بـ2:25:56 دقيقة.

وذكرت صحيفة «نيتكيبا» أن «يوشبا تيسورو» أنهى خصام الخيول اليابانية مع لقب الشوط الرئيس بعد 11 عاماً.

وأضافت أن الفارس الياباني يوغا كاوادا قاد «يوشبا تيسورو» إلى قمة العالم، ليختتم الليلة اليابانية في دبي بامتياز، بعدما فازت بثلاثة أشواط أخرى، واقتسمت عدد الألقاب مع الإمارات التي فازت بأربعة ألقاب ومثلها لليابان بينما فاز الخيل الأميركي «سيبليوس» بلقب سباق دبي غولدن شاهين.

من جانبها أكدت صحيفة «يوميري» أن «إكوينوكس» واصل حصد الجوائز وأضاف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل، بينما حصد «يوشبا تيسورو» الجائزة الأغلى في الأمسية بحصوله على 6.96 ملايين دولار، ما يعادل 940 مليون ين ياباني، لتفرض خيول اليابان سيطرتها على أغلى شوطين في «كأس دبي العالمي».

أما صحيفة «نيكان سبورتس» فقالت إن «يوشبا تيسورو» جعل مالكه ايوتوكوجي كينجي هولدينغز ينفجر فرحاً بعدما أصبح بطلاً للعالم في دبي.

• الخيول اليابانية أحرزت أول من أمس ألقاب 4 أشواط من أصل 9 في «كأس دبي العالمي».