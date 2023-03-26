صحف يابانية: خيول اليابان عاشت ليلة تاريخية في دبي وصعدت إلى القمة في كأس دبي العالمي

أشادت صحف يابانية بما حققته الجياد اليابانية في النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي أمس، مؤكدة أنها صعدت إلى قمة «أعلى مسرح في العالم»، من خلال الإنجاز التاريخي الذي أحرزه الجواد «يوشبا تيسورو» البالغ 6 سنوات، والفائز بلقب الشوط التاسع في كأس دبي العالمي، ليعيد تكرار الإنجاز التاريخي لـ «فيكتوريا بيسا» في نسخة 2011 كأول خيل ياباني يفوز باللقب.

وأشارت إلى خيول اليابان سجلت ليلة تاريخية خالصة، بعدما فازت بأربعة ألقاب هي كأس دبي الذهبية وديربي الإمارات ودبي شيماء كلاسيك، إلى جانب الشوط الرئيس. وحافظت اليابان على لقب كأس دبي الذهبية عن طريق الجواد «بروم» لملاكه مساكي ماتسوشيما وجون ماجنير ومايكل تابور وديريك سميث بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين وحقق زمناً قياسياً جديداً للسباق بزمن 3:16:83 دقيقة.

وفرضت خيول اليابان سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى لسباق ديربي الإمارات بعدما فاز الجواد «ديرما سوتوجيك» وجاء «دورا إريدي» ثانياً، و«كونتينوار» ثالثاً.

في المقابل برهن الجواد «إكوينوكس»، على أحقيته بوضعه في صدارة المرشحين للفوز بلقب سباق دبي شيماء كلاسيك، وحطم الزمن القياسي الذي يحمله «مشرف» والبالغ 2:26:65 دقيقة وحقق زمناً قدره 2:25:56 دقيقة، لتحتفظ اليابان باللقب الذي حققته العام الماضي عن طريق «شهريار».

وذكرت صحيفة «نيتكيبا» أن الجواد «يوشبا تيسورو» أبدع في أمسية النسخة الـ 27، وأنهى خصام الخيول اليابانية مع لقب الشوط الرئيس بعد غياب 11 عاماً، قائلة إن ساقيه امتدا إلى أعلى مسرح لسباقات الخيول في العالم.

وأضافت أن الفارس الياباني يوغا كاوادا قاد «يوشبا تيسورو» إلى قمة العالم، ليختتم الليلة اليابانية في دبي بامتياز بعدما فازت بثلاثة أشواط أخرى، واقتسمت عدد الألقاب مع الإمارات التي فازت بأربعة ألقاب ومثلها لليابان بينما فاز الخيل الأميركي «سيبليوس» بلقب سباق دبي غولدن شاهين.

من جانبها أكدت صحيفة «يوميري» أن الجواد «إكوينوكس» واصل حصد الجوائز تلو الأخرى بعدما إلى سجله الحافل لقب سباق دبي شيماء كلاسيك ونال جائزة مالية قدرها 3.48 مليون دولار ما يعادل 450 مليون ين ياباني، بينما حصد «يوشبا تيسورو» الجائزة الأغلى في الأمسية الإماراتية بحصوله على 6.96 مليون دولار ما يعادل 940 مليون ين ياباني، لتفرض خيول اليابان سيطرتها على أغلى شوطين في كأس دبي العالمي.

أما صحيفة «نيكان سبورتس» فقالت إن «يوشبا تيسورو» جعل مالكه ايوتوكوجي كينجي هولدينغز ينفجر فرحاً بعدما أصبح بطلاً للعالم في دبي.

يذكر أن اليابان أصبحت في المركز الثالث في قائمة الدول الفائزة بلقب كأس دبي العالمي، إذ تتصدر الإمارات اللائحة بـ13 لقباً، مقابل ثمانية ألقاب للولايات المتحدة، ولقبين للسعودية واليابان، ولقب لكل من أستراليا والبرازيل.