شرطة دبي تتواصل مع جمهور «الأمسية» بـ 7 لغات

أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله الغيثي، تخصيص 12 مركزاً ضمن أروقة «مضمار ميدان» على هامش أمسية «كأس دبي العالمي» التي أسدل الستار عن نسختها الـ27، أمس، مع عناصر قادرة على التواصل بسبع لغات مع جمهور الأمسية.

وقال الغيثي لـ«الإمارات اليوم»: «إن لجنة تأمين الفعاليات أصبحت تمتلك الدراية والخبرة الكافيتين لتأمين الأحداث العالمية التي تستضيفها إمارة دبي، بدايةً من التنسيق ووضع الخطة الأمنية الكفيلة بتأمين الحدث بما يليق بسمعة شرطة دبي، وصولا إلى توفير أعلى معايير الجودة في إسعاد المجتمع وجمهور الحدث، ومن ضمنها تخصيص عناصر شرطية قادرة على التواصل مع الجمهور بسبع لغات مختلفة، بالصورة ذاتها التي شهدتها أمسية كأس دبي العالمي».

وأوضح: «تم تجهيز 12 مركزاً في أمسية (كأس دبي العالمي) في مناطقة مختلفة من مضمار ميدان، خمسة منها خصصت للمفقودات، وسبعة للبلاغات، مع عناصر مؤهلة للتواصل مع الجمهور بسبع لغات مختلفة». وأضاف: «الآلاف من عشاق هذه الرياضة يحضرون إلى إمارة دبي من شتى دول العالم لمشاهدة ومتابعة أحداث السباق العالمي، ويعد بجانب رفعة وقوة أشواطه على ساحة سباقات الخيل عالمياً، واحداً من أهم المقومات السياحية في الإمارة». وعن الاختلاف في النسخة الحالية التي تتزامن للمرة الأولى مع شهر رمضان المبارك، قال الغيثي: «وضعت اللجنة بكافة جهاتها المختلفة نصب عينيها أداء الواجبات والمهام على أكمل وجه، بما يعكس المظهر الحضاري والمشرف الذي يليق بشرطة دبي، ومن ضمنها وحدات طبية راجلة موزعة بين ارجاء المدرجات قادرة على التدخل السريع وتقديم الخدمات للجمهور».

وتابع: «تم أيضاً تخصيص 13 ألف موقف سواء لحملة التصاريح أو الجمهور، بجانب تخصيص 50 حافلة تتولى بالمجان نقل حملة تذاكر أمسية (كأس دبي العالمي) من محطتي (دبي مول)، و(سيتي سنتر) بما يسهل حركة الجمهور ويشجع على استخدام المواصلات البديلة».

وأشار الغيثي إلى أن شرطة دبي حريصة كعادتها على تسهيل الحركة المرورية من دون أن تأثر كثافة الجمهور والقادمين على المناطق السكنية والمشاريع العمرانية العصرية المجاورة لمضمار ميدان، وقال: «باتت منطقة المضمار العالمي من احدث المشاريع العمرانية العصرية، لتعمد شرطة دبي إلى إرسال رسائل نصية إلى جميع القاطنين في هذه المناطق، تتضمن أرقام وجهات التواصل مع إدارة المرور وهيئة الطرقات، لتدارك أي طارئ معين، منها على سبيل الذكر، إيجاد وسائل بديلة في حالة الاختناقات المرورية أو تقف الحركة لأي سبب من الأسباب».

واختتم الغيثي: «أمسية (كأس دبي العالمي) من أهم الفعاليات التي تنظمها الإمارة، وتشغل حيزاً عالمياً لافتاً تتولى نقله باهتمام كبرى وسائل الإعلام العالمية في تقارير تسلط الأضواء على (ميدان)، مكان الحث الرئيس، وتنقل مجريات السباق بكافة تفاصيله، نظراً لكونه السباق الأقوى عالمياً».

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ألف موقف سيارات تم تخصيصها لحملة التصاريح أو الجمهور.